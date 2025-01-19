جيسوس يفاجئ الجميع: “أعطوهم ما يريدون” بشأن عقود ثلاثة لاعبين

في خطوة غير متوقعة، أصدر المدرب البرتغالي جيسوس قراراً مفاجئاً يتعلق بعقود ثلاثة لاعبين رئيسيين في الفريق، مطالباً إدارة النادي بتلبية مطالبهم. هذا القرار يعكس حرص المدرب على الحفاظ على استقرار الفريق في ظل المنافسة الشديدة بالدوري السعودي.

كتب محمد سعد – أثار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، جدلًا واسعًا بين جماهير الفريق بعد قراره الأخير بخصوص ثلاثة لاعبين محليين في صفوف الفريق.

تعمل إدارة الهلال بجد لتأمين تجديد عقود اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، خاصة مع دخول بعضهم الفترة الحرة التي تمنحهم الحق في التفاوض مع أندية أخرى دون العودة إلى ناديهم.

في هذا السياق، قدم جيسوس تقريرًا فنيًا للإدارة، طالب فيه بتجديد عقود ثلاثة لاعبين محليين بأي طريقة ممكنة، مشددًا على ضرورة تلبية مطالبهم لضمان استمرارهم مع الفريق لموسم آخر على الأقل، نظرًا لحاجته الفنية إليهم.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن اللاعبين الثلاثة الذين ركز عليهم جيسوس هم سالم الدوسري، ومحمد كنو، وعلي البليهي، حيث طلب المدرب تمديد عقودهم بسرعة لضمان استقرارهم النفسي، مما سيساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن إدارة الهلال أبدت مرونة في تمديد عقد سالم الدوسري لموسمين، مع تبقي الاتفاق على التفاصيل المالية فقط.

ومع ذلك، تواجه الإدارة صعوبة في الاتفاق مع علي البليهي ومحمد كنو، حيث ترغب في تمديد عقديهما لموسم واحد فقط، عكس رغبة اللاعبين في الحصول على عقود أطول.

قرار جيسوس بشأن عقود اللاعبين يؤكد رؤيته الاستراتيجية لنجاح الفريق، ما يجعل الجماهير تترقب تأثير هذه الخطوة على أداء الفريق في الفترة المقبلة.