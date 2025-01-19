كيفية التسجيل في منحة الطفل بالجزائر: الشروط والمستمسكات المطلوبة ورابط التسجيل

في خطوة غير متوقعة، أصدر المدرب البرتغالي جيسوس قراراً مفاجئاً يتعلق بعقود ثلاثة لاعبين رئيسيين في الفريق، مطالباً إدارة النادي بتلبية مطالبهم. هذا القرار يعكس حرص المدرب على الحفاظ على استقرار الفريق في ظل المنافسة الشديدة بالدوري السعودي.

كتب محمد سعد – يستمر الكثير من المواطنين بالبحث عن كيفية التسجيل في منحة الطفل بالجزائر، حيث تقدم الحكومة الجزائرية هذه المنحة للأسر الفقيرة التي بها أطفال من أجل تلبية احتياجاتهم وتوفير لهم متطلباتهم ومستلزمات الدراسة، وقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي ينبغي تحقيقها من أجل الاستفادة من هذه المنحة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كل ما يلزم التسجيل في المنحة.

رابط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2025

يمكن التسجيل في منحة الطفل بالجزائر للاستفادة منها عبر شبكة الإنترنت، حيث تم طرح هذه الخدمة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وإليكم الخطوات التي يلزم إتباع للتسجيل في المنحة في الخطوات الآتية:

أولا يتم التوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع إذا وجد حساب سابق أو إنشاء حساب جديد.

ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خدمة التسجيل في منحة الطفل.

سيتم فتح نموذج التقديم المراد إدخال بيانات الطفل به.

من ثم إرسال الطلب وانتظار الموافقة عليه للاستفادة من المنحة.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2025

يجب أن تحقق مجموعة من الشروط للاستفادة من منحة الطفل بالجزائر، وجاءت هذه الشروط كما تو الإشارة إليها على النحو التالي:

يجب أن يكون الطفل من أصل جزائري ويحمل الجنسية.

كما يجب تواجده في الجزائر.

يستفيد من هذه المنحة الأسرة التي بها أطفال تتراوح أعمارهم بين العام السادس والعام الثامن عشر.

وكذلك يجب أن يكون الطفل مقيد في مرحلة تعليمية حكومية.

أن تكون الأسرة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر.

يلزم توضيح إجمالي الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2025

تبلغ منحة الطفل بالجزائر نحو ثلاثمائة دينار جزائري، ومن أجل الحصول عليها يراعى أن يتم إرفاق مجموعة من الأوراق التي تخص الطفل وولي أمره عند التقديم، وتتمثل الأوراق المطلوبة في النقاط التالية:

شهادة ميلاد الطفل.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر.

إثبات تسجيل الطفل في مؤسسة تعليمية.

شهادة عائلية.

شهادة عدم الخضوع للضريبة.

قرار جيسوس بشأن عقود اللاعبين يؤكد رؤيته الاستراتيجية لنجاح الفريق، ما يجعل الجماهير تترقب تأثير هذه الخطوة على أداء الفريق في الفترة المقبلة.