تعرف على رابط نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم بالمغرب دورة يناير 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم لدورة يناير 2025. يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء مرحلة تقديم الترشيحات وفحص الملفات. إذا كنت من المشاركين في هذه المباراة، يمكنك الآن الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك.

كتب محمد سعد – ينتظرها الكثير من المتقدمين لها فمن المتوقع ظهورها في اقرب وقت قبل موعد الاختبارات الكتابية التي سيؤديها المتقدمين المقبولين وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن التعرف على النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لهذا سوف نستعرض في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن هذه النتائج بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في المغرب لعام 2025

لكي يتم التعرف على نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في دولة المغرب والحصول عليها بسهولة لابد من إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم.

الخطوة الثانية يتم إدخال اسم المستخدم والرقم القومي لتسجيل الدخول إلي الموقع إذا كان هناك حساب فعلي على الموقع وإذا لم يكن هناك حساب فيتم إنشاء حساب جديد

الخطوة الثالثة يتم الدخول إلي “قسم الخدمات الالكترونية” والضغط عليها.

الخطوة الرابعة يتم الضغط على خيار “نتائج مباراة التعليم” والضغط على “نتيجة مباراة التعليم لعام 2025”.

الخطوة الخامسة يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وغيرها من البيانات والتأكد من صحتها.

في النهاية يتم الضغط على “إظهار النتيجة” ويتم الانتظار قليًا حتى يتم تحميل النتائج بصيغة pdf.

متى يتم ظهور نتائج الانتقاء الأولي في المغرب

يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتقاء الأولي في دولة المغرب في يوم السابع من شهر فبراير لعام 2025 ويتم تحديد مواعيد الاختبارات للامتحان الكتابي يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير والامتحان الشفوي يتم ما بين يوم الثامن والعشرون من شهر يناير إلي يوم الواحد والثلاثون من شهر يناير لعام 2025.

الهدف من مباراة التعليم في دولة المغرب

تعد هذه المباراة من الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي التعليم والارتقاء بالكفاءات الشابة والاستفادة منها للعمل في القطاع التعليمي وتقدم العديد من المزايا التي تتمثل فيما يلي:

تقديم رواتب مجزية للمتقدمين الشباب.

تقديم فرص للتدريب والعمل على النهوض بالمستوي التعليمي في المغرب.

لا تفوت فرصة معرفة نتائجك في مباراة التعليم دورة يناير 2025. تحقق من الرابط الرسمي واستعد للخطوات التالية في مسار التوظيف.