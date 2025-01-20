التسجيل في مسابقة 72 ألف معلم: المستندات والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مسابقة توظيف 72 ألف معلم لتلبية احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية. إذا كنت ترغب في التقديم، تعرف على جميع المستندات والشروط المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بنجاح والاستفادة من هذه الفرصة المميزة.

كتب محمد سعد – تحرص هيئة التعليم من الحين الى الآخر بتعيين عدد من الكوادر الوظيفية الجديدة الخاصة بالمعلمين ويتساءل العديد منهم على الشروط المطلوبة من خلال التسجيل في مسابقة 72 ألف معلم وأيضا الأوراق التي يجب تقديمها للمسابقة ليتم قبول الطلب الخاص بك وقد أعلنت وزارة التعليم كافة التفاصيل التي يحتاجها المتقدمين على المسابقة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

الشروط المطلوبة من خلال التسجيل في مسابقة 72 ألف معلم

أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين على مسابقة 72 ألف معلم وقد أشارت بأن هذه كالتالي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم على المسابقة مصري الجنسية ومقيم داخل الأراضي المصرية بصفة دائمة.

كما يجب على المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل مناسب للتدريس أو على الأقل حاصل على دبلوم تربوي ليتم قبول طلبة.

من الضروري التأكد بأن مقدم الطلب ليس لدية أي سوابق جنائية تماما وغير مقيد ضده أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما يجب التأكد بأن المتقدم لم يتخطي عمرة 40 عام اثناء تقديم طلب الالتحاق بالمسابقة حتى يتم قبول طلبة.

من الضروري أن يحرص المتقدم على اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم للمتقدمين على المسابقة.

كما يجب الالتزام بالتقديم على المسابقة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم ليتم قبول الطلب.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقة 72 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بتوضيح بعض المستندات الرسمية التي يجب تقديمها أثناء التسجيل في المسابقة وهي كالتالي:

يجب على المتقدم تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي مع ضرورة إحضار أصل البطاقة اثناء التقديم.

كما يلزم على المتقدم إحضار 2 صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب.

ضرورة احضار أصل شهادة الميلاد لمقدم الطلب ويجب أن تكون حديثة.

إذا كان المتقدم غير بالغ السن القانوني يمكن العمل على تقديم نسخة من الوصاية من الوالدين اثناء التسجيل في المسابقة.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى قطاع التعليم من خلال مسابقة 72 ألف معلم. تأكد من تجهيز جميع المستندات واستيفاء الشروط المطلوبة لضمان قبول طلبك.