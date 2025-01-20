طريقة تسجيل المواليد الجدد في أبشر 1446: الشروط والخطوات بالتفصيل

تقدم منصة أبشر خدمة تسجيل المواليد الجدد بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. إذا كنت بحاجة إلى تسجيل مولود جديد، إليك الشروط اللازمة والخطوات التفصيلية لإتمام العملية بنجاح من خلال منصة أبشر 1446.

كتب محمد سعد – تعد خدمة تسجيل المواليد الجدد عبر منصة “أبشر” من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حيث تسهل على الأسر تسجيل المواليد بسهولة ويسر تعتبر هذه العملية ضرورية لتوثيق الهوية وإصدار الوثائق الرسمية للمواليد مما يسهم في توفير الحقوق القانونية لهم، في عام 1446 هجري تم تحديث خطوات التسجيل لتكون أكثر سهولة مما يساعد المواطنين في إتمام الإجراءات بشكل سريع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الرسمية.

خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر

تعتبر عملية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر خطوة مهمة وضرورية لتوثيق الحالة المدنية للأطفال لبدء هذه العملية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

بمجرد الدخول يجب اختيار خيار “أبشر للأفراد” من الخيارات المتاحة.

بعد ذلك يتطلب الأمر تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

سيتم عرض رمز تحقق يجب إدخاله في الخانة المخصصة.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول مرة أخرى.

عند دخولك إلى المنصة ستظهر لك مجموعة واسعة من الخيارات المختلفة حيث يمكنك اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار “الأحوال المدنية” ثم حدد خدمة “تسجيل المواليد”.

في هذه المرحلة من الضروري قراءة الشروط والأحكام بعناية كاملة والموافقة عليها قبل المتابعة.

بعد ذلك يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطفل ووالديه مثل الاسم وتاريخ الميلاد والمعلومات الشخصية الأخرى.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات تأتي الخطوة التالية وهي إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة.

بعد التأكد من صحة جميع المعلومات المقدمة نقوم بالنقر على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية تسجيل المولود بشكل رسمي.

شروط تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر

لتسجيل المولود الجديد هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها:

يجب أن يكون الطفل الذي يتم تسجيله موجود داخل المملكة العربية السعودية.

كما يتوجب على الأهل تقديم جميع المستندات المطلوبة وفقًا للتوجيهات الحكومية.

من ضمن هذه الوثائق يتعين تقديم إثبات يتعلق بنسب الطفل بالإضافة إلى شهادة من المستشفى التي تمت فيها الولادة.

يجب دفع الرسوم المحددة لتوصيل شهادة الميلاد وفي حال وجود أي غرامات مستحقة يتوجب تسديدها بشكل كامل.

كما أنه من الضروري التأكد من أن عنوان السكن المسجل في النظام يقع ضمن المناطق التي يغطيها البريد السعودي وذلك لضمان إمكانية إرسال الشهادة إلى هذا العنوان عند صدورها.

تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر يوفر حلاً بسيطاً وفعّالاً لإتمام الإجراءات الرسمية. احرص على استيفاء الشروط واتباع الخطوات لضمان نجاح عملية التسجيل.