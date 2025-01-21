قفزة تاريخية في سعر الدولار أمام الجنيه المصري: اختراق حاجز جديد في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق مقابل الجنيه المصري، حيث تخطى حاجزًا جديدًا في التعاملات اليومية لأول مرة. هذا الارتفاع أثار حالة من الترقب في السوق المصري وأدى إلى تساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع.

كتب محمد سعد – واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة وإن كانت الارتفاعات بشكل طفيف بسبب استقرار وهدوء سوق الصرف عياشح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي التعاملات الأخيرة، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.58 جنيهًا للشراء، مقابل 48.68 جنيهًا للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.55 جنيهًا للشراء، و48.68 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.54 جنيهاً للشراء، مقابل 48.64 جنيهًا للبيع.

مع استمرار تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يترقب الخبراء والمواطنون التطورات المقبلة في الأسواق المحلية والعالمية، وسط توقعات بمزيد من التحديات الاقتصادية.