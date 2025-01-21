السعودية تعلن إيقاف تأشيرات الزيارات العائلية لفئات محددة من الأجانب بدءًا من الغد

في إعلان جديد من المديرية العامة للجوازات السعودية، تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الزيارات العائلية لفئات معينة من الأجانب ابتداءً من الغد. القرار يأتي ضمن جهود تنظيم الإقامة والزيارات داخل المملكة، مما أثار تساؤلات حول الفئات المستهدفة وأسبابه.

كتب محمد سعد – وضعت المديرية العامة للجوازات بعض الشروط من أجل الموافقة على إصدار التأشيرات الخاصة بالزيارة لبعض الفئات من الأجانب وذلك سواء كانت التأشيرات خاصة بالزيارة الشخصية أو العائلية، وهذا القرار خاص بالفئات غير مستوفية الشروط لإصدار التأشيرة وهو تحت بند التنفيذ، ولذلك يجب الالتزام بكل القرارات الخاصة بالتأشيرات لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية في أي وقت ختدذق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إيقاف تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية لبعض الفئات من الأشخاص الأجانب.

حيث يجب أن تتوافر فمن يريد التأشيرة الشروط المحددة من قبل الجوازات السعودية لكي لا تتعرض إلى المشاكل فيما بعد، وفي حالة عدم استيفاء الشروط سوف يتم إلغاء التأشيرة وإيقاف الشخص تماماً.

شروط إصدار التأشيرات

أوضحت إدارة الجوازات السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بك للحصول على التأشيرة بسهولة، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن تكون الإقامة لديك سارية وغير منتهية الصلاحية بنفس المدة التي سوف تقيمها الأسرة.

جواز السفر يجب أن يكون ساري وغير منتهي بمدة حوالي 6 شهور على الأقل.

درجة القرابة بين الشخص القادم الزيارة والمقيم درجة أولى مثل الأب والأم والزوجة والابن.

لا يتم إصدار التأشيرات في موسم الحج والعمرة أو قبلها بفترة قليلة.

كما يجب أن تكون الإقامة الخاصة بـ المقيم في المملكة العربية السعودية إقامة عمل وليس إقامة مرافق.

دفع الرسوم الخاصة بالتأشيرات وفقاً إلى وزارة الخارجية.

دفع رسوم التصديق الخاصة بالغرفة التجارية.

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طريقة إصدار تأشيرة الزيارة

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم إصدار تأشيرة الزيارة بسهولة وهي كالآتي:

تستطيع إصدار التأشيرة إلى الأقرباء من الدرجة الأولى من منصة التأشيرات في السعودية من هذا الرابط .

كتابة كلا من رقمك السري واسم المستخدم للتسجيل.

قم بعد ذلك بتحديد حالة الفرد سواء مواطن أو مقيم.

ادخل بعد ذلك على خدمات طلب التأشيرة.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية والهاتف وما شابه.

كتابة تعهد بتوفير سكن للشخص القادم.

توفير تأمين طبي له.

إقرار بمغادرة الشخص القادم للزيارة وقت انتهاء مدة التأشيرة.

إكمال الطلب مرة أخرى والموافقة على الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة إصدار التأشيرات حوالي 6 أسابيع سواء كانت عائلية أو شخصية.

هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟

نعم تستطيع من خلال موقع الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية .

هل هناك فترة سماح بعد انتهاء تاشيرة الخروج والعودة؟

نعم يمكن أن تكون شهر أو أكثر حسب التأشيرة.

كم رسوم تمديد الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟

الرسوم حوالي ٩٩ ريال سعودي.

مع بدء تطبيق هذا القرار، يُنصح المقيمون في المملكة بالتأكد من موقفهم القانوني وخططهم العائلية لضمان الامتثال للأنظمة الجديدة.