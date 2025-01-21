الدولار يواصل تحطيم الأرقام القياسية: تعرف على سعره في السوق السوداء اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء، حيث تجاوز الحواجز السابقة وواصل تسجيل مستويات قياسية. هذه الزيادة أثارت قلق المواطنين والمتعاملين، وسط توقعات باستمرار صعود العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – يشغل صرف الدولار العديد من الأشخاص وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين ، ويأتي ذلك بعد جنون أسعاره في الفترة الأخيرة خاصة في السوق السوداء ( السوق غير الرسمية)، حيث كسر حاجز الستين جنيها في الفترة الأخيرة، وجاءت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 24- يناير-2024، بالإرتفاع وخاصة في السوق السوداء واليك كافة التفاصيل كالتالي ضعخكق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

دائما ما يكون سعر الصرف في السوق السوداء أعلى من سعر البنوك، وعليه يفضل الكثيرون التعامل بالشراء والبيع في السوق السوداء والاستفادة من الفارق في السعر وقد جاء سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء كالتالي:

سجل سعر الـ 1 دولار اليوم في السوق السوداء بسعر 64.02جنيه.

تم عرض الـ 5 دولار اليوم الأربعاء في السوق الغير رسمية بسعر 320.10 جنيه مصري.

وجاء سعر الـ 10 دولار أمريكي بسعر 640.20جنيه مصري.

أما عن سعر الـ 25 دولار أمريكي فقد استقر في السوق السوداء بسعر 1,600.50جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

يؤثر ارتفاع الدولار على كافة العملات، ويتساءل الكثيرون خاصة عند السفر عن ايهما افضل حمل الدولار أم الريال وقد جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مقابل الريال بسعر 3,75 ريال سعودي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

على عكس السوق السوداء يحقق الدولار استقرار في البنوك وتكون الزيادة في سعره طفيفة الى معقولة، وقد جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية كالتالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 24- يناير، في البنك المركزي المصري بسعر 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

اما عن سعر الدولار في بنك مصر فقط استقر واحد دولار أمريكي بسعر 30.75 جنيه للشراء، وبسعر 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

عرض بنك أبوظبي الإسلامي سعر واحد دولار أمريكي اليوم الأربعاء بسعر 30.90 للشراء، وسعر 30,95 جنيه للبيع.

أغيرعملة منين؟

في حالة الحاجة إلى تغيير عملة أجنبية فيتم ذلك من خلال أى فروع بنك مصر، وفي حالة أن المراد تغيير الجنيه المصري إلى عملة أجنبية، فيتم استبدال العملات لعملاء البنك فقط ويكون خصما من حساب جارى أو توفير فقط.

هل يمكن استخدام فيزا بنك مصر خارج مصر؟

يمكن استخدامها في عمليات السحب النقدي وكذلك المشتريات داخل وخارج مصر، كما يمكنك ربط اكثر من حساب على البطاقة الواحدة بحد اقصى 6 حسابات.

هل يوجد إيداع دولار فى البنك الاهلي؟

يمكن فتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي، وأتاح البنك الأهلي المصري فتح الحساب المصرفي بسهولة بالدولار الأمريكي، ويسهل السحب والإيداع بدون حد أدنى أو اقصى في أي وقت.

مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يترقب الجميع التداعيات على الاقتصاد والأسعار، في انتظار تدخلات محتملة لاحتواء الأزمة.