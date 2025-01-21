قرار جديد من الداخلية السعودية: منع تسمية الأطفال بهذه الأسماء ابتداءً من اليوم

في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا يقضي بمنع تسمية الأطفال بعدد من الأسماء المحددة ابتداءً من اليوم. يهدف القرار إلى الحفاظ على القيم الثقافية والدينية في المملكة، مع وضع ضوابط واضحة لتسمية المواليد.

كتب محمد سعد – قامت الوزارة في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار هام وهو منع تسمية الأطفال بهذه الأسماء مثل تسميتهم باسم نادي الهلال السعودي، أو حتى نادي النصر السعودي أو ما شابه من الأندية الرياضية، حيث سأل كثير من المواطنين عبر منصة اكس الجهة المسؤولة عن إمكانية تسمية الأطفال باسم الهلال أو حتى النصر، حيث قامت الجهة المسؤولة برفض هذا الأمر وطرحه على كافة الشعب السعودي كششغظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الداخلية السعودية تقرر عدم تسمية الأطفال بهذه الأسماء

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار قرار هام وهو كالآتي:

وزارة الداخلية أعلنت أنه لا يمكن تسمية أبناء المواطنين باسم الهلال أو النصر.

حيث قام الكثير من المواطنين بتسمية أبناءهم بهذه الأسماء قبل أن يتم إصدار هذا القرار من قبل الداخلية السعودية، حيث أن هذه الأسماء غير قانونية بالمرة.

وسبب تسمية بعض الأسر لهذه الأسماء لأولادهم مثل الهلال الأزرق والعالمي أيضا، حيث أنهم من أهم الفرق التي حققت الكثير من الإنجازات والمباريات التي كانت نتيجتها الفوز، لذلك قرروا بتسمية أبنائهم بهذا الاسم ظنا منهم أنهم يصبحوا ناجحين أيضا.

أسماء ممنوع تسميتها في السعودية

جاء قانون في السعودية بعدن تسمية الأبناء بهذه الأسماء التالية:

اسم نبية وأيضا المملكة، بالإضافة إلى تبارك وناردين وأيضا مايا.

بالإضافة إلى اسم ليندا وبسملة وأيضا اسم تولين، وارم وناريج، بالإضافة إلى ريتال وسانديتالين.

علاوة على ذلك لا يمكن تسمية الأولاد باسم إيلان ولوران بالإضافة إلى ملكتينا وكبريال ولورين، وأيضا ناريس ويارا، بالإضافة إلى ايلين وسيتاف.

كيفية اختيار اسم الأبناء في السعودية وما هي المعايير

وضعت الحكومة السعودية معايير معينة لاختيار اسم الأبناء في السعودية، وهي كالآتي:

يجب أن يكون الابن له دلالات إيجابية وليست سلبية.

من المهم ألا يكون الابن يدل على معنى من أسماء الشياطين.

ضرورة عدم استخدام الأسماء المركب داخل المملكة العربية السعودية.

عدم تشابه الأسماء مع الأسماء التي تطلق مع الأصنام.

علاوة على ذلك، يجب ألا يكون الاسم مخالف لتعليمات الشريعة الإسلامية.

هل اسم تالين ممنوع في السعودية؟

نعم هذا الاسم من الأسماء الممنوعة في المملكة العربية السعودية، حيث قررت الحكومة السعودية أن يتم تسمية الأسامي تبعا لتعاليم الشريعة الإسلامية فقط لا غير.

هل مسموح اسم ملاك في السعودية؟

الحكومة في المملكة العربية السعودية تمنع تسمية اسم ملاك.

ما هي الأسماء الممنوعة في السعودية؟

كثير من الأسماء ومن أمثلتها أن كثير من المواطنين يسمون أولادهم على اسم الفرق السعودية مثل الهلال والنصر وقامت الحكومة بمنع هذا الأمر.

مع بدء تنفيذ هذا القرار، تدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالقواعد الجديدة المتعلقة بتسمية الأطفال لضمان تسجيل أسمائهم بشكل يتماشى مع الضوابط الثقافية والوطنية.