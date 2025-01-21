الإمارات تعلن عن فرص عمل مميزة: استدعاء محترفي هذه المهن برواتب مغرية

في خبر سار للباحثين عن فرص عمل مميزة، أعلنت الإمارات عن حاجتها لاستقطاب محترفين في مجالات محددة، مع تقديم رواتب مرتفعة تتفوق على نظيراتها في العديد من الدول. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لجذب الكفاءات وتعزيز اقتصادها المتنامي.

كتب محمد سعد – توفر دولة الإمارات العديد من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات والمؤهلات للمواطنين في أمير الشركات العالمية والإقليمية، كما يمكن التقديم على تلك الوظائف من الجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة شرط الحصول على تصريح عمل داخل الدولة لعدم التعرض لغرامة، وفقا لما ينص عليه قانون العمل في الإمارات، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الإمارات 2024 . ذععصذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التخصصات المطلوبة في الإمارات 2024

أعلنت دولة الإمارات عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات لمختلف المؤهلات والمجالات لحملة البكالوريوس والمؤهلات العليا برواتب مجزية، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

تخصص إدارة الأعمال.

تخصصات الطب والصحة.

القانون.

تخصصات التكنولوجيا.

الزراعة.

تخصصات التدريس.

السياحة.

تخصصات الهندسة.

الإتصالات.

المهن المطلوبة في الإمارات 2024

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول التي توفر الكثير من الوظائف وفرص العمل، كما إنها دائما في حاجة إلى عمالة أجنبية لسد احتياجات العديد من المهن المختلفة داخل الدولة وذلك برواتب وحوافز مجزية وعدة مزايا أخرى، ومن أهم المهن المطلوبة للعمل في الإمارات 2024 ما يلي:

مدير مشروع.

مدير تسويق.

مدير موارد بشرية.

محلل مالي.

مدير عمليات.

مدير مشتريات.

محلل أعمال.

مدير تطوير الأعمال.

مدير مبيعات.

طبيب عام.

طبيب جراح.

ممرضه/ممرض.

صيدلي.

مدير مستشفى.

أخصائي تغذية.

طبيب أسنان.

طبيب نفسي.

أخصائي علاج طبيعي.

محامي.

مستشار قانوني.

محقق جنائي.

مساعد محامي.

خبير قانوني.

مهندس برمجيات.

مدير تقنية المعلومات.

مهندس شبكات.

مصمم واجهات ويب.

محلل أمن المعلومات.

مهندس اتصالات.

مهندس زراعي.

مدير مزرعة.

مساعد زراعي.

مهندس مناظر طبيعية.

معلم؛

أستاذ.

مدرس مساعد.

مشرف تعليمي.

مدير مدرسة.

مدير فندق.

مدير مطعم.

مرشد سياحي.

مدير منتجع.

مهندس مدني.

مهندس ميكانيكي.

مهندس كهربائي.

مهندس معماري.

مهندس بيئي.

فني تكنولوجيا النفط والغاز.

مصور فوتوغرافي.

فني تكييف وتبريد.

محرر صحفي.

منتج أخبار.

مصمم جرافيك.

مدير التسويق الرقمي.

مدير مشروع.

مدير تسويق.

مدير موارد بشرية.

مدير عمليات.

مدير تطوير الأعمال.

الوظائف المطلوبة في الإمارات بدون شهادة

توفر دولة الإمارات عدد من الوظائف للمواطنين والمقيمين ممن لا يمتلكون أي شهادات تعليمية، وذلك لمساعدتهم على كسب المال لتحسين المستوى المعيشي لهم، ومن أهم هذه الوظائف ما يلي:

عامل حدائق.

عامل توصيل.

عامل توصيل الطلبات. بالدراجة الهوائية.

عامل ترتيب المنازل.

عامل تنظيف.

عامل تجميل.

عامل نظافة في المكاتب والمنشآت.

عامل مساعد.

عامل بناء

مساعد طباخ.

سائق.

سائق توصيل طلبات.

عامل تجزئة.

عامل استقبال.

عامل تعبئة وتغليف.

العمل في المزارع.

المهن المطلوبة في الإمارات للنساء

توفر الإمارات العديد من المهن للنساء داخل الدولة، ومن أهم هذه المهن ما يلي:

ممرضة.

مصممة أزياء.

رعاية الأطفال.

رعاية المسنين.

مدربة رياضية.

صحفية.

مساعدة طبيب.

مصففة شعر.

مهندسة تصميم داخلي.

كاتبة.

التجميل.

هل العمل في الامارات مربح؟

توفر دولة الإمارات العديد من الفرص الوظيفية برواتب وحوافز مجزية.

كم راتب العامل العادي في الامارات؟

تبدأ الرواتب من 1.100 وتصل حتى 1.800 درهم اماراتي.

اقل راتب في الامارات كام؟

الحد الأدنى الأجور في الإمارات يبلغ 4.810 درهم اماراتي.

تفتح الإمارات أبوابها أمام الكفاءات العالمية، مع تقديم بيئة عمل مميزة وحوافز تنافسية، مما يجعلها الوجهة الأمثل للباحثين عن مستقبل مهني واعد.