تتعرف على الجنسيات المسموح لها دخول قطر بدون تأشيرة: التفاصيل الكاملة هنا

أعلنت دولة قطر عن قائمة محدثة للجنسيات التي يمكنها دخول البلاد بدون تأشيرة، مما يسهل على المسافرين تخطيط زياراتهم بسهولة. إذا كنت تخطط لزيارة قطر، يمكنك الآن التأكد مما إذا كنت من بين الجنسيات المؤهلة للاستفادة من هذه الميزة.

كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على زوارها، حددت قطر قائمة من الدول التي يمكن لمواطنيها دخول أراضيها دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة حيث يمكن للمواطنين من هذه الجنسيات الإقامة في قطر لمدة تصل إلى 30 يومًا دون الحاجة إلى الحصول على فيزا، وذلك لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل السياحة أو العمل أو حتى الزيارة العائلية مقهخد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا

ومن بين هذه الدول:

الصين وأستراليا

كوبا والمكسيك وكندا

كوريا الجنوبية

سنغافورة ومقدونيا

الإكوادور وجنوب أفريقيا واليابان

كازاخستان وإندونيسيا

الفاتيكان وموناكو وجزر المالديف

هذا التسهيل يعكس سياسة قطر المنفتحة تجاه زيادة السياحة وتعزيز العلاقات الدولية، مما يتيح للمواطنين من هذه الدول فرصة زيارة قطر بسهولة وسلاسة.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الدخول إلى قطر

بالنسبة للمواطنين الذين ينتمون إلى دول لا تشملها قائمة الإعفاءات من التأشيرات، يمكنهم التقديم للحصول على تأشيرة سياحية أو غيرها من التأشيرات عبر الإنترنت ولتسهيل هذه العملية يمكن للراغبين في الاستعلام عن حالة تأشيرتهم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط المخصص للتأشيرات. من خلال القائمة، اختر التأشيرات. بعد ذلك حدد نوع التأشيرة الذي ترغب بالاستعلام عنه، مثل تأشيرة سياحية. سيتم طلب إدخال رقم الطلب أو رقم السمة. يجب أيضًا إدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح. بعد إتمام هذه الخطوات، اضغط على زر الاستعلام للحصول على التفاصيل الكاملة حول تأشيرتك.

مع تسهيل إجراءات الدخول، تستمر قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. تحقق من أهليتك واستعد لاستكشاف جمال البلاد بدون الحاجة إلى تأشيرة.