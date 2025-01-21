توقعات الطقس في السعودية اليوم 21 يناير 2025: ضباب خفيف ونشاط في الرياح

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم، 21 يناير 2025، أجواء متقلبة في بعض المناطق، مع ظهور ضباب خفيف ونشاط في الرياح. وفقًا للتوقعات، تتفاوت حالة الطقس بين الاعتدال والتقلبات الجوية، مما يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المتأثرة.

كتب محمد سعد – تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 21 يناير 2025 انخفاض في درجات الحرارة في عدة مناطق المملكة العربية السعودية، مثل (الرياض – حائل – الحدود الشمالية – القصيم).

فضلًا عن توضيح المركز الوطني للأرصاد تسجيل نشاط رياح سطحية محملة بالأتربة ومثيرة للغبار، وتمر على كل من (المدينة المنورة – تبوك) بالأخص المناطق الساحلية بها، مع احتمالية تكون ضباب خفيف بعدة مدن.

تأتي درجات الحرارة بمناطق المملكة العربية السعودية بتفاوت كبير خلال الصباح الباكر من اليوم على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 32 22 75 صحو إلى غائم جزئي المدينة المنورة 25 13 40 رياح نشطة / أتربة مثارة الرياض 21 9 60 غائم جزئي / رياح نشطة جدة 29 21 80 صحو إلى غائم جزئي الدمام 22 8 85 عوالق أبها 19 9 90 أمطار خفيفة تبوك 19 3 70 غائم جزئي / رياح نشطة بريدة 18 6 55 غائم جزئي / رياح نشطة حائل 15 4 60 غائم جزئي / رياح نشطة الباحة 18 10 85 أمطار خفيفة عرعر 14 4 60 صحو إلى غائم جزئي المجمعة 18 8 55 غائم جزئي / رياح نشطة وادي الدواسر 26 12 55 عوالق ترابية الدوادمي 19 6 45 غائم جزئي / رياح نشطة القريات 16 4 90 غائم جزئي / ضباب السودة 14 5 90 أمطار خفيفة

مع استمرار تغيرات الطقس، يُنصح المواطنون والمقيمون بمتابعة التحديثات الجوية والتقيد بتعليمات السلامة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح أو ضبابًا خفيفًا.