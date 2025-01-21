السعودية تعتمد بيع المواشي بالوزن لتعزيز الأمن الغذائي: التنفيذ يبدأ قريبًا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم سوق المواشي، أعلنت السعودية عن تطبيق نظام بيع المواشي بالوزن بدلاً من العدد. هذه المبادرة ستُطبق بدءًا من الموعد المحدد قريبًا، وهي خطوة من شأنها تحسين كفاءة السوق وضمان العدالة في تسعير المواشي.

كتب محمد سعد – بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن، اعتباراً من 1 محرم 1447هـ، بهدف تنظيم عملية بيع المواشي في الأسواق العامة وتحقيق قيمة عادلة للمنتجين والمستهلكين.

كما أن الوزارة تسعى من خلال هذا التطبيق إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، حيث يهدف إلى تحسين جودة المواشي وضمان الحصول على أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين.

وأشار البيان الصحفي للوزارة إلى أن التطبيق سيشمل جميع الأسواق العامة للمواشي في المملكة، وسيتم توفير آليات لضمان دقة الوزن وتحقيق الشفافية في العمليات.

في حين يعد هذا التطبيق خطوة مهمة لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية في السعودية، حيث يساهم في تحسين جودة المواشي وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

مع بدء تنفيذ نظام بيع المواشي بالوزن، تسعى السعودية إلى تحقيق استدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مما يدعم أهدافها في الأمن الغذائي.