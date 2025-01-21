الجديع يفجر مفاجأة: هذا هو المدرب الأصعب في منافسة خيسوس!

في تصريح مثير، كشف الجديع عن هوية المدرب الذي يعتبره خيسوس المنافس الأصعب في مسيرته التدريبية، مفاجئًا الجميع بعدم اختيار أسماء شهيرة مثل بلان أو بيولي. هذا الإعلان أشعل حماس الجماهير وأثار فضول المتابعين لمعرفة المزيد عن الأسباب وراء هذا الاختيار.

كتب محمد سعد – في حلقة برنامج برا 18 حيث جاء الضيف هو ناصر الجديع الناقد الرياضي تم طرح باقة من الآراء والتحليلات عن سلسلة من التفاصيل العامة التي تخص أندية دوري روشن السعودي فضلًا عن المدربين الأجانب وطبيعة المنافسة بينهم.

ومن هنا سلّط الجديع الضوء على وجه التحديد على كيان الأهلي السعودي ومدربه الألماني ماتياس يايسله؛ هذا الذي فجر عنه تصريح مفاجئ للجميع تمثل في أنه المدرب الأصعب بالنسبة لمدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس.

إذ أوضح الجديع أن يايسله في الموسم الماضي كان المنافس الأصعب للمدرب البرتغالي؛ إلا أنه تابع كاشفًا عن سبب التأرجح في المستوى له مع الفريق فقال إن مشكلته إدارية، بل إن كافة مشكلات الراقي خلال الأيام الماضية تكثر أيضًا بسبب الخلل الإداري.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن الراقي استطاع اقتناص نقاط الجولة السادسة عشر على حساب فريق الاتفاق؛ حيث سجلّ كلٌ من جابريل فيجا وروبيرتو فيرمينو هدفي الفوز مقابل هدف سجله جيورجينهو فاينالدوم.

يواصل الجديع إضفاء المزيد من الإثارة على النقاشات الكروية، بينما يبقى خيسوس في مواجهة تحديات مستمرة مع أبرز المدربين في الساحة العالمية.