مفاجأة مدوية: تطورات مثيرة بشأن سالم الدوسري وانتقاله المحتمل إلى النصر

في تطور غير متوقع، ظهرت أنباء عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم السعودي سالم الدوسري والنادي العريق النصر. هذه الأخبار أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير وسط تساؤلات حول حقيقة الصفقة وتأثيرها على مستقبل اللاعب ومسيرة الفريق.

كتب محمد سعد – قام خالد عبدالعزيز، الإعلامي الرياضي بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص سالم الدوسري، لاعب الهلال، فيما يتعلق بتجديد عقده مع قلعة الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيما أكد عبدالعزيز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن سالم الدوسري تلقى عرضًا من نادي النصر للانتقال إلى الفريق بداية من الصيف القادم، إلا أن اللاعب قام برفض العرض. وأوضح الإعلامي الرياضي أن سالم الدوسري توصل إلى اتفاق مع نادي الهلال لتجديد عقده مع قلعة الزعيم لموسمين، ليضمن بذلك اللاعب التواجد في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

كما ذكرت تقارير صحفية أن سالم الدوسري تلقى عروضًا عديدة، أبرزها من نادي نيوم، الذي يتواجد في دوري يلو. وقالت قناة الرياضية السعودية إن قيمة التعاقد مع سالم الدوسري خلال الموسمين سيكون 52 مليون ريال سعودي.

بينما يعد هذا التجديد خطوة مهمة للهلال لتحقيق أهدافه في الموسم المقبل، خاصة مع مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية. ويأتي هذا القرار بعد فترة من التكهنات حول مستقبل اللاعب مع النادي.

مع استمرار التسريبات حول هذه الصفقة، يترقب عشاق الكرة السعودية الإعلان الرسمي الذي قد يغير موازين المنافسة في الدوري السعودي.