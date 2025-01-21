السالمي يكشف: قوة الجزائري وضعف الفرنسي وراء هدف الاتفاق في مرمى الأهلي

في تحليل فني صادم، أشار السالمي إلى أن هدف الاتفاق ضد الأهلي جاء نتيجة تفاوت واضح بين قوة اللاعب الجزائري وضعف نظيره الفرنسي في المواجهة. هذا التباين في الأداء أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والنقاد، مع تساؤلات حول تأثيره على نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

كتب محمد سعد – من أقوى المباريات التي شهدتها بطولة دوري روشن السعودي خلال هذا الموسم والتي استهلت بها الجولة السادسة عشر هي ما جاءت بالأمس بين الأهلي والاتفاق؛ حيث فيها حقق الراقي الفوز بهدفين مقابل هدف.

إلا أن النتيجة كانت من المفترض أن تنتهي على الفوز النظيف لكن الصدمة جاءت باستقبال مرمى إدوارد ميندي هدف واحد من محترف الاتفاق جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

على تلك الواقعة تم طرح سؤال على الناقد الرياضي عماد السالمي عن السبب وراء استقبال فريق الأهلي السعودي أهداف في اللحظات الأخيرة خاصةً وأن الأمر تكرر أكثر من مرة؛ ومن هنا قال إن المشكلة الأساسية متعلقة بدفاع الراقي.

إذ وضّح أن فرانك كيسيه هو الذي يشغل محور اللعب فهو من شارك في قلب الدفاع وهذا ما أدى إلى إضعاف المركز بشكلٍ عام، وتابع مؤكدًا على أن الجزائري رياض محرز وجوده في التشكيلة انعكست على قوة الفريق وبالتالي فإن خروجه أدى إلى تأثر الأداء.

وأردف السالمي مشيدًا بهجوم الاتفاق الذي وصفه بالخطير للدرجة التي أدت إلى تمكنه من الوصول إلى مرمى الراقي لكنه أهدر هدفين، وبالتالي على ماتياس يايسله العمل بقوة على تحسين نقاط الضعف في الجانب الدفاعي.

مع استمرار المناقشات حول هذا التحليل، تبرز الحاجة إلى معالجة نقاط الضعف وتعزيز الانسجام داخل الفريق لضمان تجنب أخطاء مشابهة في المستقبل.