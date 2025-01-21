ماجد الجمعان يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن حكام مباريات النصر بالتنسيق مع اللجنة

في خطوة غير مسبوقة، أعلن ماجد الجمعان عن اتخاذ قرار ناري يتعلق بحكام مباريات النصر، بالتنسيق مع لجنة الحكام. هذا القرار جاء استجابةً للأحداث الأخيرة التي شهدتها مباريات الفريق، وأثار تفاعلًا كبيرًا بين جماهير النصر ومتابعي الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – أعلن نادي النصر السعودي عن تحديثات استراتيجية اختيار حكام المباريات، بهدف تحسين أداء الفريق في الدوري السعودي. وقال ماجد الجمعان، المدير التنفيذي لنادي النصر، إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود النادي لتحسين أداء الفريق في جميع الجوانب.

كما أن المبادئ الرئيسية للسياسة الجديدة تشمل الاستمرار في جلب حكام أجانب، وتعاون مع اللجنة لتحديد الدول المزودة لحكام مباريات النصر، ودعم الحكام السعوديين. يهدف هذا التحرك إلى تحسين جودة التحكيم في مباريات النصر، وضمان عدالة التحكيم.

وقال ماجد الجمعان: “محبي العالمي، محبي النصر، أعاهدكم بأننا سنستقطب أفضل الموجود لإعادة روح الفوز. نحن نثق بالحكام السعوديين، لكننا سنبحث عن أفضل الخيارات لضمان عدالة التحكيم.”

ومن الجدير بالذكر أن يحتل نادي النصر حاليًا المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، ويتأهب لخوض مباراة قوية أمام الخليج في الدمام. تتطلع جماهير النصر إلى تحسين أداء الفريق والمنافسة على اللقب.

في حين تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع لتحسين أداء النادي، وتعزز فرص “العالمي” في المنافسة على لقب الدوري.

يترقب الشارع الرياضي تنفيذ هذا القرار وتأثيره على سير المباريات المقبلة، وسط تطلعات لتحقيق العدالة والشفافية في إدارة المنافسات.