الأزمة تشتعل: بلان ينتظر الحسم بشأن مستقبل محترف الاتحاد

تتفاقم أزمة جديدة داخل نادي الاتحاد، حيث يترقب المدرب لوران بلان مصير أحد المحترفين الأجانب بالفريق. تأتي هذه التطورات وسط ضغوط كبيرة لإيجاد حلول تسهم في تحسين أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، مما يزيد التوتر داخل أروقة النادي.

كتب محمد سعد – كما أن نادي الاتحاد السعودي يواجه أزمة جديدة قبل مواجهة الشباب في الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تعرض ظهير اليسار ماريو ميتاج لإصابة خلال التدريبات الأخيرة. سيخضع ميتاج لفحص طبي لتحديد مدى الإصابة ومشاركته في المباراة.

في حين تأتي هذه الإصابة في وقت حرج بالنسبة للفريق، حيث يغيب موسى ديابي للإصابة، وحسام عوار لتراكم البطاقات، عن المباراة. يعتمد الفريق على بقية اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، الساعة الثامنة مساءً الأربعاء. يعتبر هذا الكلاسيكو من المواجهات المهمة في الدوري السعودي.

مع تصاعد حدة الأزمة، تبقى جماهير الاتحاد في حالة ترقب للقرار النهائي بشأن اللاعب، وسط آمال بأن يتمكن الفريق من تجاوز هذه التحديات سريعًا.