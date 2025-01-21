محترف النصر يغادر الفريق بشكل مفاجئ قبل مواجهة الخليج

في تطور غير متوقع، غادر أحد محترفي نادي النصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الخليج. هذه المغادرة المفاجئة أثارت تساؤلات حول أسبابها وتأثيرها المحتمل على تشكيلة الفريق وأدائه في المباراة المقبلة بالدوري السعودي.

كتب محمد سعد – غادر المدافع الإسباني إيمرك لابورت نادي النصر السعودي بشكل مفاجئ، قبل مواجهة فريقه لخليج في الجولة 16 من دوري روشن.

كما تنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والنصر في السادسة إلا عشرة دقائق مساءً اليوم الثلاثاء. القناة الناقلة للمباراة هي قناة SSC، الوكيل الحصري لبث فعاليات الرياضة داخل المملكة العربية السعودية. النصر يحتل رابع ترتيب الدوري بـ 29 نقطة، بينما يتواجد الخليج بالمركز السابع برصيد 23 نقطة.

فيما كشف الحساب الرسمي لنادي النصر أن لابورت غادر المملكة متوجهاً إلى بلاده من أجل الوقوف مع عائلته بسبب حالة والده الصحية الحرجة. تمنى النصر الشفاء العاجل لوالد محترف الفريق.

يبقى مستقبل اللاعب وعلاقته مع النادي محط أنظار الجماهير، في انتظار توضيحات من إدارة النصر حول أسباب المغادرة المفاجئة وخطط الفريق لتعويض هذا الغياب.