قفزة تاريخية: أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تتخطى حاجز 10 آلاف ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2025، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، حيث تخطى سعر الأوقية حاجز 10,000 ريال لأول مرة. يأتي هذا الصعود في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة للضغوط الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية، مما زاد من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

كتب محمد سعد – تشهد بداية تعاملات صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 21 يناير 2025 ارتفاع أسعار الذهب بمتوسط ريالين تقريبًا وسط استقرار الأصفر بالأسواق العالمية.

حيث يظهر استقرار أسعار الذهب اليوم مع تقييم الأسواق للعواقب المتوقعة لسياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في ولايته الثانية.

بالتالي تم رصد أسعار الذهب بجميع الأعيرة والسبائك بأحجامها المختلفة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وهي تأتي على النحو الآتي:

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 328.82 87.69 سعر جرام الذهب عيار 22 301.42 80.38 سعر جرام الذهب عيار 21 287.72 76.72 سعر جرام الذهب عيار 18 246.61 65.76 سعر جرام الذهب عيار 14 191.81 51.15 سعر أونصة الذهب بيع 10,227.41 2,727.31 سعر أونصة الذهب شراء 10,231.16 2,728.31 سبيكة ذهب 1 جرام 361.70 96.45 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 863.15 230.17 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,709.86 455.96 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,762.09 736.56 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,893.61 771.63 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,156.67 841.78 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,380.27 901.40 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,714.50 1,790.53 سعر سبيكة الذهب أوقية 9,987.82 2,663.42 سبيكة الذهب نصف أونصة 5,231.32 1,395.02 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 10,411.51 2,776.40

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يُنصح المستثمرون بمتابعة تحركات السوق عن كثب للاستفادة من الفرص، مع توقعات بمزيد من التقلبات في المستقبل القريب.