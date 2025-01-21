قفزة تاريخية: أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تتخطى حاجز 10 آلاف ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2025، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، حيث تخطى سعر الأوقية حاجز 10,000 ريال لأول مرة. يأتي هذا الصعود في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة للضغوط الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية، مما زاد من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

كتب محمد سعد – يظهر خبير الأرصاد الفلكية الدكتور “خالد صالح الزعاق” عبر فقرة تقويم المذاعة على قناة العربية، وهو يوضح أن الرياح دائمة!

حيث تنتقل الرياح من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض، وعند الانتقال بينهما تستريح، وهذا ما يُسمى بـ “السكون”.

وبين خبير الأرصاد “الزعاق” أن حركة الرياح عبارة عن الحلقة الفاصلة بين مواسم العرب، حيث إنه خلال موسم سهيل تسود الرياح الجنوبية الرطبة، وفي موسم الوسم تنتشر الرياح الشمالية الناعمة.

فيما يخص موسم المربعانية تبدأ الرياح الشمالية الباردة في التحرك، ومع بداية موسم الشبط تظهر ما تُعرف بـ “الرياح الماكرة”، والتي لا تستقر على اتجاه محدد.

وهذا الأمر ينتج عنه ازعاج في المنازل، ويقولون العامة “شباط مقرقع البيبان”، “شباط مقطع الرباط”، وتسبب هذه الرياح خلخلة في الخيام، وقد تصل إلى حد قطع أربطة الخيام!

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يُنصح المستثمرون بمتابعة تحركات السوق عن كثب للاستفادة من الفرص، مع توقعات بمزيد من التقلبات في المستقبل القريب.