خروج نيمار وصفقتان مدويتان: ميركاتو الهلال يشتعل

في خبر حصري، أكدت مصادر قريبة من نادي الهلال أن النجم البرازيلي نيمار بات على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق. بالتزامن مع ذلك، يُحضر الزعيم للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل ستشكلان إضافة قوية لتشكيلة الفريق، في خطوة تؤكد الطموحات الكبيرة للنادي في المرحلة المقبلة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب انتهاء فترة الميركاتو الشتوي الجاري 2025 يزداد الفضول تجاه أحدث تطورات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وهذا في ظل ارتباك الكثير من الأسماء العالمية بكرة القدم بهذه الأندية.

أشار المتحدث الرسمي لفريق سانتوس البرازيلي “فابيو مارداي” في تصريح متلفز إلى أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن توقيع لاعب الهلال السعودي الحالي “نيمار” لعقد الانضمام مع الفريق البرازيلي.

كما أوضح تقرير صحفي أن نادي الهلال السعودي يستهدف مدافع ليفربول الإنجليزي “فيرجيل فان دايك”، وأن رئيس الزعيم “فهد بن نافل” ألتقى مع وكيل اللاعب في لندن.

فيما أكد الصحفي الإيطالي “فابرزيو رومانو” على أن الهلال السعودي نجح في حسم صفقة اللاعب البرازيلي “كايو سيزارو” من فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي في الساعات الماضية.

مع وجود رغبة إدارة نادي النصر تجديد عقد نجمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، وهذا قبل انتهاء الشتوية 2025.

مع ترقب جماهير الهلال للصفقات الجديدة، يبقى السؤال: هل ستنجح الإدارة في سد فجوة رحيل نيمار وتعزيز صفوف الفريق بالمواهب المنتظرة؟