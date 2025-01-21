المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في هذه المناطق

أعلنت المؤسسة العامة للري في السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، تشمل عدة تخصصات ومجالات مختلفة. الفرص الوظيفية متاحة في مناطق متعددة بالمملكة، مما يوفر خيارات واسعة للراغبين في الانضمام إلى فريق المؤسسة والمساهمة في تطوير قطاع الري.

كتب محمد سعد – تطرح المؤسسة العامة للري توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة لكل من الرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في منطقتي الشرقية والهفوف.

فقد بينت المؤسسة المسميات الوظيفية الشاغرة الآن، والتي منها رئيس وحدة تخطيط الاستثمار ومدير قسم خدمات العملاء.

فضلًا عن تنويه المؤسسة العامة للري أن المتقدم/ المتقدمة للوظيفة ينبغي أن يكون حامل الجنسية السعودية، وحاصل على درجة البكالوريوس على الأقل ويمتلك خبرة في مجال العمل عامين كحد أدنى.

وأكدت المؤسسة على أن التقديم بات مُتاح من يوم الأحد بتاريخ 19 يناير 2025 عن طريق رابط الحساب الرسمي لها “من هُنا“.

للمهتمين، تُدعو المؤسسة العامة للري الراغبين بالتقديم إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتقديم في المواعيد المحددة لضمان فرصة المنافسة على هذه الوظائف.