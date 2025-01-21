حقيقة أم خيال؟! فهد بن نافل يهدي محمد رمضان قميص الهلال السعودي

في لقطة أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهدى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، قميص الفريق إلى الفنان المصري محمد رمضان. هذا الحدث، الذي جمع بين الرياضة والفن، فتح باب التساؤلات حول أسباب هذه اللفتة وما إذا كانت تعكس تعاونًا مستقبليًا أو مجرد gesture ودي.

كتب محمد سعد – يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لرئيس نادي الهلال السعودي “فهد بن نافل” وهو يهدي الفنان المصري “محمد رمضان” تيشرت الفريق، وهذا خلال لقاء جمع بينهما في الساعات الأخيرة.

حيث يظهر الفنان المصري وهو يُشير بعلامته الشهيرة نمبر وان، ويمسك تيشرت الهلال ويرتدي وشاح نادي الهلال السعودي على كتفيه.

ونالت الصور تفاعل كبير من قِبل جماهير الشارع الرياضي الهلالي ومحبي المصري “محمد رمضان” خلال ساعات قليلة، وأشادوا بالحفاوة التي لقيها الفنان من رئيس الزعيم.

مع انتشار صور محمد رمضان يحمل قميص الهلال، ينتظر الجمهور تفاصيل إضافية حول الكواليس التي جمعت النجم المصري مع إدارة النادي العريق.