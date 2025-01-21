شركة سدافكو تعلن عن فرص وظيفية شاغرة: إليك رابط التقديم

أعلنت شركة سدافكو، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية بالمملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات. تتيح الشركة فرصًا مميزة للباحثين عن عمل ضمن بيئة عمل محفزة تدعم التطور المهني.

كتب محمد سعد – كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو، من خلال موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل ضمن فروع الشركة في جدة، وذلك تحت المسميات الوظيفية التالية (مدير الرقابة الداخلة، ومدير مشتريات).

وأكدت شركة سدافكو أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، ويكون التقديم مستمر لفترة محدودة حتى يوم 17 مارس 2025م المقبل، وللتقديم على أحد الوظائف المطلوبة أو الإطلاع على شروط القبول، عليك زيارة موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط التالي هنا.

للمهتمين بالتقديم، يمكنكم زيارة الرابط الرسمي المخصص من قبل شركة سدافكو للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم، وضمان فرصة المنافسة على هذه الوظائف.