صلاح وفان دايك مجرد “طُعم”! البكيري يكشف لعبة “القنابل الدخانية” للهلال السعودي

في تصريح مثير للجدل، كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تفاصيل مثيرة تتعلق باستراتيجية الهلال السعودي في سوق الانتقالات، واصفًا استخدام أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بأنها مجرد “طُعم” لجذب الأنظار وإخفاء أهداف النادي الحقيقية. تصريح البكيري أثار تفاعلاً كبيرًا بين الجماهير الرياضية.

كتب محمد سعد – انطلقت سلسلة طويلة من الأنباء العربية والعالمية هي ما أفادت أن الهلال السعودي يُقدم في الوقت الراهن على إنهاء اثنين من أهم الصفقات مع المحترفين الذي يسعى إلى ضمّهم إلى فريقه؛ إذ إن الأول والأهم هو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والثاني هو النجم فيرجيل فان ديك.

إلا أنه في وسط الاهتمام البالغ بمعرفة مصير كلٍ من تلك الصفقتين جاء الناقد الرياضي محمد البكيري مفجرًا الصدمة المدوية من خلال برنامج الملاعب؛ وهي ما جاءت متمثلة في أن الحديث السابق ما هو إلا خدعة تسويقية من الزعيم.

إذ قال “طالما الحديث تزايد عن صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك، لابد أن تعلموا أن الهلال يخطط لـ (مصيبة أكبر بكثير)”، وتابع مؤكدًا على أن الهلال في أسلوبه يعتمد على خطى القنابل الدخانية وهي ما تعني أنه يقوم بتشتيت انتباه الساحة من خلال طرح أسماء يُعتقد أنها ستنتقل إليها؛ ليقوم هو بالحركة المفاجئة بضم أسماء أعلى فنيًا.

ومن ثم أردف مشيرًا إلى الدليل القاطع على حديثه هذا بقوله “إذا كان الهلال يتعاقد مع أجانب تحت السن بـ 20 أو 40 مليون يورو؛ تخيلوا ماذا سيحدث عندما يتجه إلى ضم النجوم الكبار في الصيف”.

تبقى الأجواء مشتعلة حول خطط الهلال في سوق الانتقالات، ومع هذه التصريحات، يزداد شغف الجماهير لمعرفة الحقيقة الكاملة حول تحركات الزعيم.