دموع رونالدو تكشف الحقيقة: المريسل يؤكد “الآسيوية” للنصر أهم من “كأس الأندية” للهلال

في تصريحات مثيرة، أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أن بطولة دوري أبطال آسيا بالنسبة لنادي النصر هي الأهم والأغلى على الإطلاق، متفوقة في قيمتها حتى على كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الهلال. واستشهد المريسل بردود أفعال رونالدو العاطفية التي أظهرت شغف النصر لتحقيق اللقب الآسيوي.

كتب محمد سعد – من خلال تسجيلات صوتية جاءت للإعلامي عبد العزيز المريسل طرح هو فيها باقة من التصريحات النارية التي تخص حجم الأهمية الإعلامية بين كلٍ من بطولة دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية؛ ليفجر المفاجأة المدوية وهي أن الآسيوية أهم من العالمية.

وعلى الرغم من أن هذا التصريح عجيب بعض الشيء بل إنه نال سخرية حادة من بعض الجماهير وأصحاب الرأي في الساحة الكروية؛ إلا أن المريسل تعمّد توضيح السبب الذي جعله يطرحه وهو ما أرجعه إلى كريستيانو رونالدو.

إذ قال المريسل إن وجود رونالدو قائد النصر السعودي في البطولة الآسيوية سبب كافٍ لمنحه زخم إعلامي عالمي، والدليل على ذلك أن في لقاء الهلال والنصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي كان التركيز الإعلامي الأجنبي على دموع رونالدو بعد الخسارة وليست تتويج الهلال بالبطولة.

ومن ثم تابع مؤكدًا على أن تتويج الهلال بكأس الأندية حتمًا من مصلحة المشروع الرياضي السعودي؛ إلا أن الصدى الإعلامي الأكبر سيتحقق في حال تتويج النصر بالآسيوية بداعي الشعبية القوية التي يحظى بها رونالدو على الصعيد العالمي

مع اشتعال المنافسة بين النصر والهلال، يبقى السؤال حول من سيحقق أهدافه الكبرى أولاً، وسط ترقب جماهيري كبير لكلا الفريقين في الموسم الحالي.