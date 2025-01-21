23 وظيفة شاغرة: الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات تعلن عن فرص توظيف في الرياض

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East) عن توفر 23 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات بمقرها في مدينة الرياض. تستهدف هذه الفرص استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية للعمل في بيئة متطورة تدعم الابتكار والتطوير في قطاع صيانة الطائرات.

كتب محمد سعد – تظهر إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وهي “الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات” في العاصمة الرياض تعلن عن توفر 23 وظيفة شاغرة عبر بوابة التوظيف.

فقد أشارت الشركة إلى المسميات الوظيفية الشاغرة، والتي منها: (فني حاسب آلي، مدخل بيانات، مدرب طاقم الطائرة، أخصائي عقود فنية، أخصائي ميكانيكا طائرات، مستشار هندسي، إداري، مبرمج حاسب آلي، أخصائي تحليل صيانة الطائرات، أخصائي محركات).

كما أوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات أن الوظائف تشمل الآتي: (مدخل بيانات فنية، مسعف، مبرمج حاسب آلي ومحلل نظم، فني تصوير، أخصائي تدريب، أخصائي التحكم في المعدات الجوية، مدرب التحكم في المعدات الجوية، محلل أول التحكم في المشاريع) وغيرها.

نوهت الشركة إلى إتاحة فرصة التقديم من أمس الإثنين بتاريخ 20 يناير 2025 ويستمر لحين الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم عبر بوابة التوظيف “من هُنا“.

للمهتمين بالتقديم على الوظائف، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للشركة للاطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة لكل وظيفة، وتقديم الطلبات قبل انتهاء فترة التقديم.