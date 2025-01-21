مدير الاتحاد “بلانيس” يخطط لبيع خماسي العميد في الانتقالات الشتوية 2025

في خطوة مفاجئة، أبدى مدير نادي الاتحاد، أنخيل بلانيس، رغبته في بيع خمسة من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الإدارة لإعادة هيكلة التشكيلة وتحسين الأداء، وسط توقعات بتغييرات كبيرة في صفوف العميد.

كتب محمد سعد – يُشير المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي “رامون بلانيس” إلى رغبته في بيع خماسي العميد (حسن كادش وفواز الصقور وعبدالرحمن العبود ومحمد المحاسنة وعوض الناشري) خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فقد تحدث “لوران بلان” المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي حول قائمة العميد الحالية، وقال: “لدينا الكثير من العمل على الفريق بشكل كامل في جميع الخانات وليس فقط الكرات الثابتة”.

وتابع موضحًا: “بالنسبة لي الاتحاد أفضل نادي سعودي من الجهة الدفاعية والجهة الهجومية بالمركز الثاني بعد الهلال”.

في الوقت الحالي يستعد لاعبو الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره فريق الشباب في لقاء قمة الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويقع العميد في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم 2024/ 2025 برصيد 40 نقطة.

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يبقى السؤال: هل ستنجح إدارة الاتحاد في تحقيق أهدافها بالاستفادة من بيع اللاعبين واستقطاب عناصر جديدة تعزز صفوف الفريق؟