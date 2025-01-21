بين ركن الخواجات وخزائن الغضب: الشمراني ينتفض لأجل الأهلي

في تصريح ناري، أبدى الإعلامي أحمد الشمراني غضبه العارم بسبب الأوضاع الحالية داخل النادي الأهلي السعودي، مشيرًا إلى انقسامات بين من يسعى لإرضاء المحترفين الأجانب ومن يغض الطرف عن مشاكل النادي الحقيقية. الشمراني انتقد بشدة ما أسماه “ركن الخواجات”، معتبرًا أن النادي بحاجة إلى قرارات حازمة تعيد التوازن.

كتب محمد سعد -صبّ الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني طاقة الغضب التي تجتاحه من أجل الأهلي السعودي من خلال تغريدة نشرها على منصة إكس؛ هي ما وجّه فيها هجوم ناري إلى كافة المسؤولين في دوري روشن طارحًا الكيفية والحيلة التي استخدمها كل نادٍ من أجل الحصول على الدعم إلا الراقي الذي كان ضحية واضحة.

فكتب الشمراني في تصريحاته “غضب بن زيمه وفتحت الخزاين للاتحاد واحتج النصر واعادوه لـ (أهله) أما الهلال فمن البداية ركن الخواجات وبقي الأهلي مكشوف الظهر فهل هذا عدل…؟”.من الجدير بالذكر أن الأهلي السعودي استطاع تحقيق الفوز في مباراة أمس أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد فقط، وبهذا يكون قد جمع النقاط الثلاث للجولة السادسة عشر من البطولة.

تصريحات الشمراني تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهلي في المرحلة الراهنة، وسط آمال الجماهير بإيجاد حلول تنقذ الفريق وتعيده إلى مساره الصحيح.