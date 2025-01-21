هل يحترف عالميًا؟ الجحلان يطالب بفتح طريق الاحتراف لنجم النصر

دعا الإعلامي الرياضي عيسى الجحلان إلى فتح المجال أمام أحد نجوم النصر السعودي للاحتراف في الدوريات العالمية. وأكد الجحلان أن موهبة اللاعب تستحق فرصة التألق في أكبر المسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون مفيدة له وللرياضة السعودية بشكل عام.

كتب محمد سعد – يكثر الحديث عن مشروع احتراف اللاعبين السعوديين خارج دوري روشن والذي تم تطبيقه فعليًا على الثلاثي سعود عبد الحميد لاعب الهلال وروما الإيطالي حاليًا، ومروان الصحفي وفيصل الغامدي لاعبا الاتحاد السعودي وبيرتشكوت البلجيكي حاليًا.

في هذا الصدد فاجئ الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان الجميع بالمطالبة بتطبيق مشروع الاحتراف أيضًا على لاعب النصر السعودي علي لاجامي؛ حيث شارك صورته على منصة إكس وكتب عليها الآتي:

“علي لاجامي مدافع فريق النصر الدولي، يُعد من أفضل المدافعين المحليين ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي. هل نشاهده قريباً في أحد الدوريات العالمية؟ لاعب مميز يمتلك كل مقومات النجاح”.

مع تصاعد الأصوات المطالبة بخروج النجوم السعوديين إلى الدوريات العالمية، يبقى السؤال: هل نشهد قريبًا لاعبًا من النصر يتألق على الساحة الدولية؟