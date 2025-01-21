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شركة نيوم بالسعودية تعلن عن 109 وظيفة شاغرة بمجالات متنوعة لعام 1446

شركة نيوم بالسعودية تعلن عن 109 وظيفة شاغرة بمجالات متنوعة لعام 1446
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت شركة نيوم في المملكة العربية السعودية عن توفر 109 وظائف شاغرة في عدة مجالات متنوعة، مستهدفة الكفاءات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف المشروع العملاق. وتتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مختلف التخصصات التي تواكب احتياجات السوق وتدعم الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

كتب محمد سعد – تعلن شركة نيوم في المملكة العربية السعودية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة حوالي 109 وظيفة في مجالات كثيرة متنوعة، وهذا عبر بوابة التوظيف التابعة لها.

أوضحت الشركة المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها في الوقت الحالي للتقديم عليها، وهي تتمثل فيما يلي: (رئيس قسم المشاركة والشراكات الاستراتيجية – مدير أنظمة خدمات السفر – مدير أول التحليلات التنبؤية والتوقعات – أخصائي تصميم إدارة المرافق – رئيس علاقات مجلس الإدارة) وغيرها.

فضلًا عن إشارة شركة نيوم إلى إمكانية معرفة الشروط والمهارات المطلوبة والتقديم عبر بوابة التوظيف، والوصول إليها “من هُنا” مباشرةً.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة في أحد أكبر المشاريع المستقبلية بالمملكة، فإن وظائف شركة نيوم توفر لك البيئة المثالية لتحقيق تطلعاتك المهنية. اغتنم الفرصة الآن وكن جزءًا من رؤية المستقبل.

 

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