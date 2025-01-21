الخطوط السعودية تُطلق وظائف شاغرة وبرنامج “تدرّب” لتأهيل الكفاءات.. اغتنم الفرصة الآن!

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فرص وظيفية مميزة وبرنامج تدريبي جديد تحت اسم “تدرّب”، يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الطيران وإعدادهم للانضمام إلى فريقها المتخصص. اكتشف التفاصيل وكيفية التقديم على هذه الفرص الواعدة.

كتب محمد سعد – هل تسعى للعمل في شركة طيران رائدة؟ تُعلن الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة و برنامج “تدرّب” للتدريب على رأس العمل في مُختلف التخصصات في مدينتي الرياض و جدة. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في عالم الطيران.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم الخطوط السعودية فرصًا وظيفية في مجال صيانة الطائرات، بما في ذلك:

المُفتش الفني المُعيّن (Designee Technical Inspector) في الرياض.

في الرياض. مُشرف صيانة الطائرات المُعيّن (Designee Supervisor AC Maintenance) في الرياض.

في الرياض. مدير القسم الفني لـِـ صيانة الطائرات (Technical Section Manager AC Maintenance) في الرياض.

برنامج “تدرّب” (Tadarrab):

الغرض من البرنامج: تدريب الخريجين الجدد على رأس العمل لـِـ مدة من 4 إلى 6 أشهر و مساعدتهم على اكتساب الخبرة و المهارات اللازمة في بيئة عمل احترافية .

تدريب الخريجين الجدد على رأس العمل لـِـ مدة من 4 إلى 6 أشهر و مساعدتهم على اكتساب الخبرة و المهارات اللازمة في . مكان التدريب: مكاتب الشركة في جدة .

مكاتب الشركة في . التخصصات المؤهلة: إدارة الأعمال، التسويق و التحول الرقمي، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، القانون، المالية و المحاسبة، الهندسة و التشغيل، و أُخرى.

إدارة الأعمال، التسويق و التحول الرقمي، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، القانون، المالية و المحاسبة، الهندسة و التشغيل، و أُخرى. الشروط: مُعدل تراكمي 3.7 فأعلى من 5، أو 2.7 فأعلى من 4. التفرغ للعمل بدوام كامل. خطاب التعاون من الجامعة.



نبذة عن الخطوط السعودية:

الخطوط الجوية السعودية (السعودية) هي شركة الطيران الوطنية لـِـ للمملكة العربية السعودية، و واحدة من **أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. تُقدم الشركة **خدمات طيران مُميزة إلى مُختلف أنحاء العالم، و تلعب دورًا حيويًا في ربط المملكة بـِـ العالم الخارجي.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو برنامج “تدرّب”، يُرجى زيارة حساب شركة الخطوط السعودية (لينكدان) و اختيار الوظيفة أو البرنامج الذي يُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

لا تفوّت هذه الفرصة للانضمام إلى واحدة من أكبر شركات الطيران في المنطقة. استعد للانطلاق نحو مستقبل مهني مُشرق مع الخطوط السعودية وبرنامجها التدريبي الفريد.