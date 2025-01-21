تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في البنوك المصرية والسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تباينًا ملحوظًا في البنوك المصرية وبين أسعار السوق السوداء، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الريال في مختلف البنوك وأسواق الصرف.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في مختلف البنوك لأنة يعتبر من أهم العملات التي يستخدمها جميع المواطنين من أجل أداء مناسك الحج، ومع اقتراب عمره شهر رمضان يتساءل الكثير عن سعر الريال، حيث شهد سعر الريال اليوم استقرار في جميع البنوك والسوق السوداء، نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المركزي سجل نحو 13.39 جنيه للشراء، 13,43 جنية للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو 13,35 جنيه للشراء، 13,42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر سجل نحو 13,35 جنيه للشراء، 13,42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التجارة الدولي cib سجل نحو 13,38 جنيه للشراء، 13,42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل نحو 13.36 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس سجل نحو 13.34 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة سجل نحو 13.36 جنيه للشراء، 13.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سعر 1 ريال سعودي يساوى 13.48 جنيه مصري .

سعر 5 ريال سعودي يساوي 67.4 جنيه مصري.

سعر 10 ريال سعودي يساوى 134.8 جنيه مصري .

سعر 50 ريال سعودي يساوي 674.0 جنيه مصري.

سعر 100 ريال سعودي يساوي 1,348.0 جنيه مصري.

سعر 1,000 ريال سعودي يساوي 13,480.0 جنيه مصري.

سعر 10,000 ريال سعودي يساوي 134,800.0 جنيه مصري.

تابع تحديثات أسعار الريال السعودي بشكل يومي للحصول على أفضل سعر عند التداول أو الشراء، وكن على دراية بأحدث المستجدات في سوق العملات.