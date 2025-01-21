أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في سوق العبور.. التحديث اليومي للتجار والمستهلكين

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في سوق العبور، مع اختلافات طفيفة في بعض الأصناف. يقدم هذا التقرير تحديثًا يوميًا يهم التجار والمستهلكين لمعرفة الأسعار ومتابعة التغيرات في سوق الجملة.

كتب محمد سعد – يوميا ما يتسأل الناس حول أسعار الفاكهة والخضار في الأسواق المحلية والعالمية، حيت أنها تعد مصدرا غذائيا يعتبر من أساسيات المنازل ، ومصدراً مهم للطاقة ومنها ما يعد مصدرا للدهون الصحية والفيتامينات، وقد شهدت أسعار الخضار والفاكهة استقرار ملحوظا هذا الأسبوع وخصوصا اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 ، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا في الأيام المقبلة وذلك بسبب حلول شهر رمضان المبارك، ويتجه الكثير من ربات البيوت بتخزين بعض الخضروات والفاكهة لأجل الاستعداد لهذا الشهر الكريم، ولهذا سوف نعرض عليم بعض أسعار الفاكهة والخضروات في المقال الأتي.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

وقد شهدت سعر كيلو الطماطم اليوم ما يتراوح بين 8 الي 10 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو البطاطس اليوم ما يتراوح بين 10 الي 12جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو الكوسة اليوم ما يتراوح بين 10 الي 15 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو الخيار اليوم ما يتراوح بين 12 الي 14 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو الباذنجان اليوم ما يتراوح بين 12 الي 14 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم ما يتراوح بين 18 الي 20 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو الفلفل الحار اليوم ما يتراوح بين 18 الي 20 جنيه مصري.

وقد شهدت سعر كيلو البامية اليوم ما يتراوح بين 45 الي 50 جنيه مصري.

أسعار بعض الفاكهة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

وقد شهد سعر كيلو اليوسفي اليوم ما يتراوح بين 10 الي 12 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو البرتقال اليوم ما يتراوح بين 7 الي 10 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو الجوافة اليوم ما يتراوح بين 18 الي 20 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو الرمان اليوم ما يتراوح بين 15 الي 18 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو التفاح المستورد اليوم ما يتراوح بين 40 الي 45 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو الموز اليوم ما يتراوح بين 22 الي 25 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو الليمون اليوم ما يتراوح بين 35 الي 42 جنيه مصري.

وقد شهد سعر كيلو الكمثري اليوم ما يتراوح بين 25 الي 30 جنيه مصري.

تابع جدول الأسعار يوميًا للحصول على أفضل العروض سواء كنت تاجرًا أو مستهلكًا، وابقَ على اطلاع دائم بتحركات الأسعار في سوق العبور.