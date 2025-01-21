أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 يناير 2025 في الشركات والأسواق المحلية

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 يناير 2025 في الأسواق المحلية والشركات، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا في بعض المناطق مع ارتفاع طفيف في أماكن أخرى. في هذا التقرير، نقدم لك قائمة محدثة بأسعار مواد البناء لضمان متابعة دقيقة للتغيرات اليومية.

كتب محمد سعد – سجل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 يناير 2025 تراجع كبير عن الفترة السابقة بشكل عام فالحديد والأسمنت قد يتأثروا بوجه عام بسبب الاقتصاد في أي دولة فالحديد والأسمنت لهم أهمية كبيرة للإنشاء كالمصانع والمنازل والكباري وغيرها وشهدت قطاع المواد للبناء من الأسمنت والحديد الكثير من التغييرات إلى الآن بسبب تقلبات السوق المحلى والعالمي ويختلف سعر طن الحديد والأسمنت بشكل عام من مكان للأخر ، طن الحديد والأسمنت اليوم.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 20 يناير 2025

وصل اليوم سعر طن للحديد الاستثماري 37708.11 جنيه مصري.

ووصل سعر طن حديد عز اليوم بقيمة 39849.13 جنيه مصري.

جاء سعر حديد السويس اليوم بقيمة 39000 جنيه مصري.

جاء حديد المراكبي أيضا نحو 41000 جنيه مصري.

يباع طن حديد المصريين بسعر 38.600 جنيه مصري .

وسجل حديد بيانكو سعر 34.500 جنيه للطن المصري

سعر طن الأسمنت اليوم في الشركات



سعر طن أسمنت السويس نحو 2000 جنيه مصري للطن.

سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 1970 جنيه مصري للطن.

سعر طن أسمنت النصر يباع بنحو 1960 جنيه مصري للطن.

سعر طن الأسمنت العسكري 1950 جنيه مصري للطن .

سعر متر الرمل والزلط اليوم

زلط مخصوص سجل اليوم نحو 375 جنيه مصري.

زلط سن سجل اليوم نحو 340 جنيه مصري.

زلط فينو سجل اليوم نحو 420 جنيه مصري.

رمل ناعم سجل اليوم نحو 120 جنيه مصري.

استمر بمتابعة تحديثات أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي لتكون على اطلاع دائم بالتغيرات في سوق مواد البناء، سواء كنت مستهلكًا أو تاجرًا.