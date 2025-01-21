“الكيلو بكام؟” أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والكتاكيت في بورصة الدواجن

تشهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حالة من التباين في الأسواق المحلية، بينما تواصل أسعار الكتاكيت استقرارها في بورصة الدواجن. يعرض هذا التقرير أحدث الأسعار للتجار والمستهلكين لضمان متابعة دقيقة لحركة السوق.

كتب محمد سعد – تزداد أسعار الفراخ يوما بعد يوم واحيانا تستمر في الانخفاض فالسعر غير ثابت طبقا لأسعار التجار وأسعار السوق فأسعار الفراخ تختلف بسبب الإنتاج و أسعار العلف ويختلف السعر بين المزارع والسوق، لذلك يقوم الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم بالبحث والتساؤل عن أسعار الفراخ اليوم، حيث تعتبر الفراخ عنصر هام في بناء الجسم حيث تحتوي علي الكثير من البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان، من خلال مقالنا التالي نوفر لكم أسعار الفراخ اليوم.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

وصل سعر الفراخ البلدي اليوم إلي المستهلك بقيمة 118 جنيه للكيلو.

وصل سعر فراخ الأمهات اليوم للمستهلك لـ 85 جنيه للكيلو، وأيضا سجل نحو 79 جنيه في بورصة الدواجن.

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع لـ 91 جنيه للكيلو، و يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 96 جنيه لـ 105 جنيه.

ووصل سعر فراخ الساسو الحمراء في البورصة لـ 87 جنيه للكيلو ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 جنيه لـ 100 جنيه.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو البانيه لـ 225 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الاوراك لـ100 جنيه.

وصل سعر الفراخ حشو لـ 140 جنيه.

وصل سعر الدبابيس لـ 160 جنيه .

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

الكتاكيت البيضاء في الشركات سجلت ما بين 45 جنيه لـ 53 جنيه.

الكتاكيت البيضاء القطعان سجلت ما بين 40 جنيه لـ 40.5 جنيه.

الكتاكيت ساسو تسجل بين 24جنيه لـ 25 جنيه .

كتاكيت ساسو بيور تسجل بين 25 جنيه لـ 26 جنيه.

الكتاكيت البلدي تسجل بين 5 جنيه لـ 5.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 160 جنيه لـ 165 جنيه.

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 155 جنيه لـ 160 جنيه.

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 165 جنيه لـ 170 جنيه.

تابع تحديثات أسعار الفراخ والكتاكيت يوميًا للحصول على أفضل الأسعار، وابقَ على اطلاع دائم بمستجدات بورصة الدواجن لتلبية احتياجاتك.