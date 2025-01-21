تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات لمتابعة أحدث الأغاني والأناشيد

إذا كنت تبحث عن تردد قناة كراميش 2025 على القمر الصناعي نايل سات، فأنت في المكان الصحيح! تعد قناة كراميش واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تقدم مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، مما يجعلها الخيار المثالي للأطفال والأسر.

كتب محمد سعد – يبحث الإباء والأمهات علي قناة مفيدة للأطفال من الجانب التعليمي والترفيه فقناة كراميش قد تقدم الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية والاناشيد الدينية والوطنية، كما أن القناة تقدم برامج مفيدة مثل برنامج سهران وكركبة وحلقات ـ توم وجيري، ومٌنذ أفتحت القناة عام 2009 وهى حققت شهرة واسعة وكبيرة لما تقدمه من محتوى فيه فائدة كبيرة للأطفال وهى تقدم أيضا محتوى مفيد لجميع الفئات العمرية فهي قناة تعمل على إذاعة كل ما هو جديد ومفيد للطفل وتعمل على تحديث نفسها دائما فهي تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة كراميش 2025 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد للقناة يكون: 11429

معدل الترميز يكون: 27500

معامل تصحيح الخطأ يكون : 4/3

الاستقطاب يكون: راسي

الجودة: HD

تردد قناة كراميش 2025 عبر القمر الصناعي عرب سات

معدل التردد :11390

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :3/4

الاستقطاب يكون : عمودي

خطوات تثبيت قناة كراميش 2025 علي التلفاز

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تثبيت قناة كراميش علي جهاز الاستقبال لذلك يمكنك تحميل القناة من خلال التالي:-

نقوم بالضغط على الإعدادات في جهاز التحكم.

ثم نختار الضبط اليدوي.

ثم ندخل بيانات القناة “تردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ”.

ثم نختار أيقونة البحث.

عندما تظهر القناة نقوم بالحفظ.

أهم أغاني قناة كراميش

تعرض القناة أغنية يا أحفادي.

تعرض القناة أغنية سوسو غلطت يا حرام.

تعرض القناة أغنية خطة.

تعرض القناة أغنية ماما وبابا زعلانين شو عملت يا سوسو.

تعرض القناة أغنية وين الساعة.

تعرض القناة أغنية لازم نحكى بسم الله.

تعرض القناة أغنية خطة.

تعرض القناة أغنية يا شر.

لا تفوّت فرصة متابعة أجمل أغاني وأناشيد الأطفال على قناة كراميش. قم بضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد واستمتع بمحتوى مميز يناسب جميع أفراد الأسرة.