أسهل طريقة لتحضير كيكة البرتقال في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة

إذا كنت تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير كيكة البرتقال الشهية في المنزل، فقد وصلت إلى المكان المناسب. بفضل هذه الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة في كل منزل، يمكنك إعداد كيكة مثالية بمذاق البرتقال الطازج تناسب جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – تحضير كيكة البرتقال يعتبر من أكثر الوصفات المطلوبة في فصل الشتاء، حيث يضفي البرتقال لمسة دافئة وشهية، كما ان تعد هذه الكيكة خيارًا مثاليًا لتقديمها كتحلية مع الشاي أو القهوة، يبحث الكثيرون عن وصفة كيك البرتقال خاصة خلال فصل الشتاء حيث يعتبر البرتقال من الفواكه المحببة للكثيرين والتي تتمتع بفوائد صحية كبيرة، ويرغب العديد من النساء في تحضيرها نظرًا لشهرتها في الأسر المصرية، في هذا المقال سنقدم لكم وصفة كيكة البرتقال بمكونات متوفرة وخطوات سهلة تناسب الجميع.

المكونات المطلوبة لتحضير كيكة البرتقال

لتحضير كيكة البرتقال تحتاج إلى المكونات التالية:

2 ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة البرتقال

لضمان نجاح وصفة كيكة البرتقال، اتبع الخطوات التالية بدقة:

في وعاء عميق، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدًا. اخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط كريمي. أضف الزيت وعصير البرتقال والحليب تدريجيًا مع استمرار الخفق. أضف خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل وامزج بلطف حتى يتجانس. صب الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. أدخل القالب إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. اترك الكيكة تبرد تمامًا قبل تقطيعها.

أفكار تزيين كيكة البرتقال

يمكنك تزيين كيكة البرتقال برش السكر البودرة، أو برش البرتقال المبشور، إذا كنت من عشاق الشوكولاتة، يمكن إضافة صوص الشوكولاتة للحصول على نكهة مميزة.

فوائد كيكة البرتقال

تحتوي كيكة البرتقال على عصير البرتقال الطبيعي، وهو مصدر ممتاز لفيتامين سي، ووجود الألياف في البرتقال يدعم صحة الجهاز الهضمي ويُحسّن عملية الهضم، كما أن رشة القرفة التي تضاف أحيانًا تسهل الهضم وتقلل الانتفاخات، وايضا البرتقال يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين سي، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد ويُحسّن مرونة الجلد، كيكة البرتقال تعتبر وجبة خفيفة مغذية للأطفال، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنموهم، وتعتبر كيكة البرتقال وسيلة لذيذة للاستفادة من هذه الفوائد.

جرب هذه الطريقة السهلة لتحضير كيكة البرتقال واستمتع بمذاقها اللذيذ مع كوب من الشاي أو القهوة. وصفة بسيطة وسريعة ستجعل الجميع يطلبون المزيد!