بمواصفات خرافية وإمكانيات جبارة.. أوبو تكشف عن هاتفها الجديد Oppo Reno 9 Pro بسعر مذهل

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 9 Pro الذي يأتي بإمكانيات جبارة وتصميم أنيق يلفت الأنظار. الهاتف مزود بمواصفات تقنية متطورة تناسب عشاق الأداء القوي والتصوير الاحترافي، وكل ذلك بسعر مفاجئ يناسب الجميع.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أوبو بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Oppo Reno 9 Pro، الذي يأتي مزود بمعالج قوي من شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 8100، مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر من سوني، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 واط، في هذا المقال سوف نستعرض معًا المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Reno 9 Pro وأهم مميزاته وعيوبه .

مواصفات هاتف Oppo Reno 9 Pro

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة Dimensity 8100 Max بتقنية 5 نانومتر التخزين / الرام 256/512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام الكاميرا خلفية مزدوجة 50 + 8 ميجابكسل / أمامية 32 ميجابكسل الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 4500 مللي أمبير

مميزات هاتف Oppo Reno 9 Pro

تصميم خفيف ومميز كما هو معتاد من اوبو.

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت.

شحن سريع بتقنية Super VOOC بقوة 67 واط.

معالج قوي يناسب العمل الشاق وداعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

كاميرات تقدم تجربة مقبولة.

تجربة استخدام متميزة بفضل نظام اندرويد 13 وواجهة ColorOS 13.

شاشة اموليد بدقة مقبولة ومعدل تحديث 120 هرتز مع انحناءات بسيطة في الأطراف، ولكن يفضل سطوع أعلى من 950 شمعة لمنافسة الهواتف القوية

سعر هاتف Oppo Reno 9 Pro يبلغ السعر في الصين حوالي 500 دولار للنسخة ذات سعة 256 جيجا و 12 جيجا رام.

يعتبر هاتف Oppo Reno 9 Pro إضافة مميزة لعالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء القوي والسعر التنافسي. احصل عليه الآن واستمتع بتجربة تقنية لا مثيل لها.