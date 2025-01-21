جامعة الكويت تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس بنظام التعاقد في 7 تخصصات لعام 2025

يأعلنت جامعة الكويت عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس بنظام التعاقد في 7 تخصصات أكاديمية متنوعة للعام 2025. تشمل الوظائف الشاغرة مراتب أكاديمية متعددة مثل أستاذ، أستاذ مساعد، وأستاذ زائر، وذلك بهدف تعزيز كادرها الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية.

كتب محمد سعد – أصدرت جامعة الكويت إعلانا عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات وفقا لنص الإعلان المنشور علي الموقع جامعة الكويت الرسم وزحهز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تسعى جامعة الكويت إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس مؤهلين في كلية التربية، حيث تتضمن الوظائف المتاحة درجات أستاذ، أستاذ مشارك، وأستاذ زائر

الوصف الوظيفي لـ وظيفة جامعة الكويت

يُتوقع من أعضاء الهيئة التدريسية أداء المهام التالية:

تدريس مقررات لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا . الإشراف على طلبة البكالوريوس والدراسات العليا. المشاركة في اللجان والأنشطة التي تساهم في تطوير القسم والجامعة. المساهمة في بناء البرامج البحثية وتعزيز الأنشطة البحثية التي تؤدي إلى الإنتاج العلمي.

المؤهلات اللازمة في وظيفة جامعة الكويت

للتقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس، يجب أن يستوفي المتقدمون المؤهلات التالية:

الحصول على درجة البكالوريوس أو (الليسانس) من إحدى كليات التربية. الحصول على درجة الدكتوراه في مجالات محددة تشمل: علم نفس النمو

علم نفس التعلم

علم نفس الفئات الخاصة

الإرشاد النفسي التربوي

الإرشاد النفسي المدرسي

الصحة النفسية

القياس والتقويم في علم النفس التربوي يجب أن تكون الدكتوراه من جامعات معترف بها في الدول التالية: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، أو المملكة المتحدة. وجود خبرة متميزة في تدريس طلبة البكالوريوس والدراسات العليا. الحصول على المؤهلات من جامعة معتمدة بنظام الانتظام. وجود سجلات بحثية قوية وأوراق علمية منشورة في مجلات عالمية تتماشى مع معايير النشر المتبعة في جامعة الكويت. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، حيث إن التدريس يتم باللغة العربية. الإشراف كمرشد رئيسي على طلبة ماجستير أو دكتوراه.

شروط التعيين: تتطلب الوظائف المختلفة شروطًا إضافية، مثل:

لدرجة أستاذ:

ما لا يقل عن 15 بحث منشور في مجلات علمية محكمة، مع ضرورة استبعاد الأبحاث المشتقة من أطروحات الماجستير والدكتوراه. نشر 3 أبحاث على الأقل في مجلات علمية عالمية خلال السنوات الخمس الماضية. أن يكون المتقدم الباحث الأول في ما لا يقل عن 8 أبحاث. شغل وظيفة أستاذ مشارك لمدة لا تقل عن أربع سنوات أكاديمية.

لدرجة أستاذ مشارك:

ما لا يقل عن 5 أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة، مع استبعاد الأبحاث المشتقة. نشر 3 أبحاث على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية. أن يكون المتقدم الباحث الأول في ما لا يقل عن 3 أبحاث. شغل وظيفة أستاذ مساعد لمدة أربع سنوات أكاديمية.

الوثائق المطلوبة في وظيفة جامعة الكويت

يجب على المتقدمين تقديم الوثائق التالية:

سيرة ذاتية حديثة تتضمن: الخبرة الوظيفية.

الخبرة التدريسية (مع إرفاق التقييم التدريسي إن وجد).

الاهتمامات البحثية والمنح.

الخبرة الاستشارية.

الجوائز.

الأبحاث المنشورة. نسخ من جميع الشهادات وكشف العلامات (ستُطلب الشهادات الأصلية المصدقة عند التعيين). صورة شخصية حديثة. صورة من جواز السفر. ثلاثة خطابات تزكية. عينة من الأوراق المنشورة. بيان عن الأبحاث. إثبات التفرغ الدراسي (الإجازة الدراسية/ كتاب التأمينات).

إن التقدم لوظيفة أكاديمية في جامعة الكويت يتطلب تلبية معايير صارمة من حيث المؤهلات الأكاديمية والخبرة البحثية. تشجع الجامعة الأفراد المؤهلين على تقديم طلباتهم والانضمام إلى الهيئة التدريسية لتحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية.

لمطالعة نص إعلان وظيفة جامعة الكويت عبر الموقع الرسمي للجامعة والتقديم

إذا كنت من أصحاب الخبرة والمؤهلات الأكاديمية وترغب في الانضمام إلى جامعة الكويت، لا تفوّت فرصة التقديم. تابع التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للجامعة.