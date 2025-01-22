مدرب الخليج: النصر حصل على ما لا يستحق.. لست مغفلاً!

أدلى مدرب نادي الخليج بتصريحات مثيرة عقب مباراتهم الأخيرة أمام النصر، حيث أكد أن فريقه تعرض لظلم واضح في المباراة، مشيرًا إلى أن النصر حصل على ما لا يستحقه. وأضاف أنه ليس مغفلاً ليغفل عن بعض الأخطاء التي أثرت على نتيجة اللقاء.

كتب محمد سعد – أعرب جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج، عن استيائه الشديد مما وصفه بالقرارات التحكيمية التي تعرض لها فريقه في مواجهة النصر، مؤكدًا أن ردة فعله كانت مبررة.

وخسر الخليج أمام النصر بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي، بعدما أكمل الخليج اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد أحد لاعبيه.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، قال دونيس: “لم أتمكن من السيطرة على أعصابي، ولم أُبالغ في رد فعلي، لأن اللقطة التي أدت إلى البطاقة الحمراء لا تستحق هذا القرار. الحكم أخرجنا من أجواء المنافسة بقراره”.

وأضاف: “أعتذر للجماهير عن تصرفي، أعتقد أن أي شخص كان في مكاني قد يتصرف بالمثل، وربما بأسلوب أشد… لا أشجع على مثل هذه التصرفات، لكن أحيانًا تحدث دون إرادة الشخص”.

وتابع المدرب: “لست مغفلاً أو جاهلاً بقوانين كرة القدم. لقد شاهدت اللقطة مجددًا على الهاتف، وبرأيي، تستحق بطاقة صفراء فقط، وليست حمراء”.

وعن سير المباراة، قال دونيس: “كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وشاقة. لكن لم أتوقع لعب المباراة بعشرة لاعبين، ومع ذلك أنا فخور بأداء اللاعبين وبالجهد الذي بذلوه طيلة 90 دقيقة”.

جدير بالذكر أن هذا الفوز مكن النصر من الصعود مؤقتًا إلى المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة القادسية.

تصريحات مدرب الخليج تعكس حالة الغضب والاستياء من القرارات التي أثرت على فريقه. هل نشهد تطورات جديدة في هذه القضية خلال الأيام المقبلة؟