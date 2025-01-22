تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025: عيار 12 بـ 289.75 ريالًا

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا في مختلف الأعيرة، حيث سجل عيار 12 سعر 289.75 ريالًا للجرام. يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق العالمية وتحركات أسعار الذهب عالميًا.

كتب محمد سعد – يهتم الأفراد المستثمرون والعامة بمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة مباشرةً، وهذا بالتزامن مع وجود تغيرات لحظية في سعر الأوقية عالميًا بالدولار الأمريكي.

فيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعرض تفاصيل أسعار شراء الأصفر في الأسواق العالمية، وذلك مع زيادة الطلب العالمي عليه الفترة الحالية.

بالتالي تأتي أسعار الذهب بالأعيرة المختلفة والسبائك بأحجامها في السوق السعودي خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 على النحو الآتي:

الوحدة/ السبيكة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 331.14 88.30 سعر جرام الذهب عيار 22 303.55 80.95 سعر جرام الذهب عيار 21 289.75 77.27 سعر جرام الذهب عيار 18 248.36 66.23 سعر جرام الذهب عيار 14 193.17 51.51 سعر أونصة الذهب بيع 10,299.64 2,746.57 سعر أونصة الذهب شراء 10,303.39 2,747.57 سبيكة ذهب 1 جرام 364.26 97.13 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 869.25 231.80 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,721.94 459.18 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,781.59 741.76 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,914.05 777.08 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,178.96 847.72 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,404.14 907.77 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,761.92 1,803.18 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,058.35 2,682.23 سبيكة الذهب نصف أونصة 5,268.26 1,404.87

تبقى أسعار الذهب محط اهتمام المستثمرين والمستهلكين في السعودية، مع استمرار التقلبات العالمية التي تؤثر على السوق المحلية. تابعوا آخر التحديثات لمعرفة التطورات الجديدة.