كايو سيزار ينضم للهلال: مفاجأة مدوية يكشفها وليد الفراج

فجر الإعلامي الرياضي وليد الفراج مفاجأة مدوية بإعلانه عن توقيع اللاعب كايو سيزار عقدًا رسميًا مع نادي الهلال السعودي. الخبر أثار ضجة واسعة بين جماهير النادي، فكيف ستؤثر هذه الصفقة على مستقبل الفريق؟

كتب محمد سعد – أعلن نادي الهلال السعودي، بطل دوري روشن، انضمام اللاعب البرازيلي كايو سيزار إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، “كايو هنا في الهلال”، مشيراً إلى انضمام اللاعب البرازيلي الذي سيرتدي القميص رقم 27.

ولكن من المقرر أن يشارك كايو سيزار مع نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث سيلعب الفريق في المجموعة الثامنة مع ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

في حين يأتي هذا التعاقد في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه قبل البطولة العالمية. يذكر أن الإعلامي وليد الفراج كشف عن تعاقدات قوية للنادي في الفترة الصيفية القادمة.

انضمام كايو سيزار للهلال يشير إلى طموحات النادي الكبيرة في تعزيز صفوفه والمنافسة بقوة على البطولات. الجماهير تنتظر رؤية تأثير هذا النجم على أداء الفريق في المستقبل القريب.