توقعات الطقس في السعودية اليوم 22 يناير 2025: أمطار رعدية وأجواء باردة تصل إلى 1 درجة مئوية

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية في السعودية إلى أن اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، سيشهد أمطارًا رعدية في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي قد تصل إلى 1 درجة مئوية. ما هي المناطق التي ستتأثر بهذه الظروف الجوية؟

كتب محمد سعد – يشهد الصباح الباكر من اليوم الأربعاء بتاريخ 22 يناير 2025 الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة – الباحة – عسير – جازان)، مع نشاط الرياح المُثيرة للأتربة.

كما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، وتبوك، والجوف وحائل، وتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

يسجل المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، بجانب أهم الظواهر الجوية المتوقعة بمناطق المملكة العربية السعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 31 21 75 أمطار رعدية / رياح نشطة المدينة المنورة 24 13 40 رياح نشطة / أتربة مثارة الرياض 21 6 60 صحو جدة 30 22 80 غائم جزئي/ عوالق ترابية الدمام 23 8 90 ضباب أبها 20 8 90 أمطار رعدية / ضباب تبوك 20 4 70 أمطار خفيفة بريدة 17 3 55 صحو إلى غائم جزئي حائل 16 1 60 غائم جزئي الباحة 19 10 90 أمطار رعدية / ضباب طريف 14 1 60 أمطار خفيفة الطائف 23 11 90 أمطار رعدية / ضباب القنفذة 31 23 85 أمطار رعدية / رياح نشطة ينبع 30 15 60 رياح نشطة السودة 14 5 90 أمطار رعدية / ضباب

على المواطنين في المناطق المتوقع تأثرها بالعواصف والأمطار توخي الحذر، خاصة في ظل الأجواء الباردة التي قد تستمر لعدة أيام. متابعة التقارير الجوية أمر ضروري لضمان السلامة.