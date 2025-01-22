الجوازات السعودية تطلق خدمة “إشعار صاحب العمل” عبر منصة مقيم: كل التفاصيل هنا

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى “إشعار صاحب العمل” عبر منصة مقيم الإلكترونية، تهدف إلى تسهيل التواصل بين المنشآت والعمالة المقيمة. تعرف على التفاصيل وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة.

كتب محمد سعد – من زمرة الخدمات الضرورية التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات السعودية هي ما خصّت بها أصحاب الأعمال والمنشآت وهي إشعار صاحب العمل؛ والتي أوضحت أنها عبارة عن خدمة تمنح المنشآت ميزة الحصول على أي إشعارات تخص التنبيهات التي يريدونها حيال الموظفين لديهم.

هذا وقد تابعت الجوازات مشيرة إلى أن الخدمة الممنوحة للمنشآت والمتاحة عبر منصة مقيم يمكن تطبيقها على الموظفين غير المواطنين؛ بضرورة تسجيل رقم هوية المقيم أو رقم هوية الزائر للموظف، وفيما يلي نوضح آلية تنفيذها بالتفصيل:

فتح الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مقيم “ من هنا “. اختيار أيقونة تسجيل الدخول. تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب المنشأة. الضغط على زر دخول. التوجه إلى قائمة الخدمات المساندة. تحديد خدمة التنبيهات. النقر على إنشاء طلب جديد. اختيار نوع التنبيه المطلوب. تحديد نوع المُعرّف. تسجيل بيانات المُعرف. الضغط على أيقونة تأكيد لكي يتم إرسال الطلب ومن ثم تبدأ عملية استلام الإشعارات التي تخص التنبيهات التي تم تحديدها.

تمثل خدمة “إشعار صاحب العمل” خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المقيمين وأصحاب العمل في السعودية. ننصح الجميع بالاطلاع على المنصة والاستفادة من الخدمات المتاحة لتيسير الإجراءات الإدارية.