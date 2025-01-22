حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال: هل تعثرت الصفقة؟

شهدت الأوساط الرياضية صدمة كبيرة بشأن أنباء تعثر انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي. مع تصاعد التوقعات حول إتمام الصفقة، تثار التساؤلات الآن: ما الذي أدى إلى هذه التطورات؟

كتب محمد سعد – تمكن لاعب ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، من إحراز هدف التقدم في مباراة ليفربول أمام ليل الفرنسي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية من خلال جونز لمحمد صلاح، الذي سدد هجم نارية سكنت في شباك الفريق المنافس.

واحتفل كورتيس جونز بطريقة مثيرة أثناء احتفال صلاح بهدفه، ليشير كورتيس إلى بقاء محمد صلاح في ليفربول، ويرد بذلك على الأنباء المتداولة بشأن انتقاله إلى الهلال السعودي، والجدل بشأن تجديد عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

سواء أتمت الصفقة أم لا، يبقى محمد صلاح أحد أبرز النجوم في الساحة الكروية العالمية، وينتظر عشاقه بفارغ الصبر معرفة مستقبله الكروي في المرحلة القادمة.