الجمعان يخطط لتغيير بيولي: البديل المحتمل يشعل الجدل في الشارع الرياضي

أثار تقرير رياضي حديث جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي حول نية الجمعان تجهيز بديل للمدرب بيولي. التكهنات حول هذا القرار المحتمل دفعت الجماهير للتساؤل عن هوية البديل وتأثير هذا التحرك على مستقبل الفريق.

كتب محمد سعد – أكد تقرير صحفي أن نادي النصر السعودي، سيشهد تغييرات فنية قريبة في الأيام المقبلة، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها النصر في الموسم الحالي، ومع مطالبة الجماهير بإقالة بيولي، رغم فوز النصر على منافسه الخليج في المواجهة التي جمعت بين الطرفين.

وأوضح الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أنه توجد بعض الشكوك بشأن استمرار ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، وجاء بعد تغريدة نشرها ماجد الجمعان كتب فيها “محبي العالمي، محبي النصر. أعاهدكم بأننا سنستقطب افضل الموجود لإعادة روح الفوز. عندما ذكرت بان الحكم لم يكن في مستوى المباراة، لست ممن يقول هو المتسبب في النتيجه. ولكن أنا شخصيا أأكد بان الحكم السعودي من افضل الحكام وثقتي بهم كبيرة”.

يبقى قرار تغيير بيولي واستقدام بديل جديد محط اهتمام الجماهير والمحللين، في انتظار الإعلان الرسمي عن الخطط القادمة وتأثيرها على مسيرة الفريق.