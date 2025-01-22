توضيح هام من منصة مساند حول فسخ العقود لأسباب غير مشروعة

أصدرت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، توضيحًا هامًا بشأن فسخ العقود لأسباب غير مشروعة. التوضيح يأتي استجابة لعدد من الاستفسارات المتعلقة بآليات فسخ التعاقد وما يترتب عليه من التزامات للطرفين.

كتب محمد سعد – أوضحت منصة مساند، أنه في حالة انتهاء العقد أو فسخه بواسطة صاحب العمل أو العامل أو العاملة المنزلية، نتيجة لأسباب غير مشروعة، فإن صاحب العمل في تلك الحالة يتحمل مسؤولية سداد قيمة تذكرة السفل لإعادة العامل أو العاملة إلى بلدهم.

وأشارت منصة مساند إلى إمكانية استفادة أصحاب الإعاقات من خدمة التعاقد الإلكتروني، وذلك عبر حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، ويلزم امتلاك حساب مفعل في أبشر، وإذا لم يكن المستفيد يمتلك حساب مفعل في أبشر، باستطاعته التعاقد عبر زيارة مكتب/ شركة الاستقدام من خلال التعاقد المكتبي.

منصة مساند تؤكد على أهمية الالتزام ببنود التعاقد لتجنب أي خلافات قانونية، وتدعو جميع الأطراف إلى الاطلاع على اللوائح المنظمة للعقود عبر منصتها الرسمية.