وزارة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين حول الإنفلونزا الموسمية هذا الموسم

أعلنت وزارة الصحة عن أخبار مفرحة للمواطنين بخصوص الإنفلونزا الموسمية لهذا الموسم، مشيرة إلى انخفاض معدلات الإصابة وفعالية التدابير الوقائية واللقاحات المتوفرة. التفاصيل الكاملة حول هذا الخبر السار في التقرير التالي.

كتب محمد سعد – أكدت وزارة الصحة، أن عدد حالات الإنفلونزا المنومة داخل العناية المركزة في الوقت الحالي بالمملكة العربية، يصل إلى 84 حالة فقط، وأن إجمالي الوفيات التراكمية من بداية الموسم وصل إلى 31 حالة.

وأشارت الوزارة إلى خفض نسبة الوفيات التراكمية من الإنفلونزا الموسمية هذا الموسم بنسبة وصلت إلى 70% مقارنةً بالسنة الماضية في نفس الفترة، وأن ذلك الانخفاض يدل على الأثر الإيجابي للتطعيم في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، ويؤكد على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، ما ساعد على زيادة الإقبال على أخذ اللقاح ضد الانفلونزا الموسمية.

مع استمرار الجهود الصحية الفعالة، يبقى تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالإرشادات الوقائية والحصول على اللقاحات هو الأساس لضمان موسم صحي وآمن.